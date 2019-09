Bitter Sweet - Ingredienti d'amore sta per chiudere i battenti: venerdì 13 settembre su Canale 5 andrà in onda l'ultima puntata. Lo sceneggiato ha avuto un grande riscontro in termini di ascolti, grazie alla storia d'amore travagliata tra Ferit Aslan e Nazli Piran. Le trame delle ultime puntate in programma a settembre, annunciano che la cuoca scoprirà di essere in attesa di un bambino, tanto da comunicarlo all'affarista.

Bitter Sweet: il piano di Hakan

I protagonisti di Bitter Sweet, Ferit e Nazli (Ozge Gurel), troveranno finalmente la pace. Tutto comincerà nel momento in cui Hakan sarà sempre più deciso ad ideare un piano per obbligare la chef a chiedere la separazione dall'affarista. In questo frangente, i fan scopriranno il motivo del profondo odio che l'Onder nutre per il rivale durante una lite con Leman. Il malvagio uomo, infatti, obbligherà la nonna di Bulut a farsi da parte e minaccerà Asuman di portare il video alla polizia, dopo averla ripresa uccidere Muzzafer, il datore di lavoro che l'aveva importunata.

Ferit e Nazli si riappacificano

Nazli rimarrà pietrificata quando scoprirà che sua sorella in preda alla disperazione è salita su di un palazzo in costruzione per farla finita una volta per tutte. Di conseguenza, la cuoca sacrificherà il suo matrimonio con Ferit per salvare sua sorella dalla galera. Peccato che il giudice invii i due giovani in terapia di coppia per farli seguire da una psicoterapeuta.

Alla fine, l'Aslan scoprirà che la Pinar era stata minacciata da Hakan dopo aver chiacchierato con Asuman. Una scoperta che porterà nuovamente il sereno tra i protagonisti della Serie TV, anche grazie l'aiuto del piccolo Bulut.

La Pinar comunica all'Aslan di essere incinta

Il cambiamento di atteggiamento di Nazli genererà l'ira di Hakan, il quale vedrà il suo piano andare in fumo. Tuttavia, l'Onder non si perderà d'animo, tanto che in preda alla follia si precipiterà a casa di Ferit (Can Yaman).

Qui minaccerà di uccidere la Pinar, se l'Aslan non corresse in suo aiuto. Durante lo scontro, l'affarista capirà finalmente la ragione dell'odio che l'antagonista nutre nei suoi confronti per poi metterlo definitivamente al tappeto. Se l'Onder verrà definitivamente sconfitto, per i protagonisti di Bitter Sweet ci sarà l'arrivo di una bellissima sorpresa. In occasione del party di Capodanno organizzato dal fratello di Demet all'interno del suo locale, Nazli catturerà la scena finale, quando confesserà al marito di attendere un bambino.

In questo modo si conclude la prima e unica stagione dello sceneggiato ambientato ad Istanbul che ha totalizzato un record di ascolti in Italia.