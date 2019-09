Chi l'ha visto comincia l'11 settembre, con una settimana di anticipo rispetto a quanto previsto precedentemente. Lo storico programma di inchiesta di Rai3, condotto come sempre da Federica Sciarelli, da quest'anno avrà un nuovo inviato. Si tratta di Pablo Trincia ed è stato proprio lui ad annunciare la novità sul suo profilo Facebook, entusiasta per la nuova avventura.

Su Rai3 da mercoledì sera, anche la ex Iena Trincia nella squadra Sciarelli

Trincia ha una lunga esperienza lavorativa nel programma de Le Iene, in cui ha esordito nel 2009, per poi abbandonare Mediaset nel 2014, iniziando un nuovo percorso giornalistico su La7.

Qui, il giornalista ha lavorato a Servizio Pubblico e ad Announo. Dopo queste esperienze, Pablo Trincia ha collaborato anche con Fanpage per un'inchiesta sul mondo della droga e le conseguenze sociali della tossicodipendenza con la webserie Toxicity.

Nato a Lipsia da madre persiana e padre italiano, Pablo ha sempre vissuto a Milano. Laureato a Londra in lingue e letterature africane, ha iniziato a collaborare con le maggiori testate giornalistiche italiane dal 2003, spesso raccontando le condizioni in cui versano i Paesi più poveri del mondo. Con i servizi 'Infiltrato tra i profughi afgani' e 'Krokodil-la droga che ti mangia', ha vinto due volte il premio giornalistico Ilaria Alpi.

Chi l'ha visto anticipa all'11 settembre l'appuntamento serale del mercoledì

Per la stagione 2019/2020, Pablo Trincia lavorerà quindi nella squadra di Chi l'ha visto. La storica trasmissione televisiva condotta da Federica Sciarelli ha anticipato all'11 settembre la data di debutto per questa nuova stagione con l'appuntamento serale. La striscia quotidiana invece andrà in onda dal 10 settembre, a partire dalle ore 11.30.

In realtà, la redazione del programma di Rai3 ha continuato a lavorare anche durante la stagione estiva, raccogliendo le richieste di aiuto collegate a diversi casi di scomparsi. La trasmissione, spesso nel corso degli anni, si è rivelata fondamentale per la risoluzione di molti casi.

Nelle ultime settimane i centralini di Chi l'ha visto hanno continuato a ricevere instancabilmente indizi, segnalazioni e soprattutto appelli e la redazione è rimasta sempre attiva sui social network.

Gli affezionati telespettatori hanno accolto, con entusiasmo, l'annuncio che la redazione ha fatto, proprio sulla pagina Facebook per comunicare la data d'inizio della nuova stagione. Le indagini sui maggiori casi di cronaca nera che hanno colpito maggiormente l'opinione pubblica e molti nuovi appelli sulle persone scomparse sono pronti a entrare in scaletta.

A guidare tutto dallo studio ci sarà inevitabilmente Federica Sciarelli, volto ormai indissolubilmente legato alla storica trasmissione d'inchiesta di Rai3.