Chiara Giordano è una ex concorrente di Amici Celebrities. La donna nel video di presentazione ha raccontato alcuni retroscena legati alla fine del matrimonio con Raoul Bova. La favola d’amore tra Raoul e Chiara è durata dieci anni, fino a quando l’attore romano ha trovato sul suo cammino Rocio Munoz Morales. Quello tra Bova e la modella fu un vero e proprio colpo di fulmine.

Al momento dell’addio a Raoul Bova, Chiara Giordano rimase in silenzio.

Tuttavia, a distanza di anni ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Durante il video di presentazione ad Amici Celebrities, l’allieva si è lasciata andare ad una serie di confessioni: “In un periodo molto particolare in cui mi trovavo molto esposta, con la mia vita che buttata in piazza ,cercavo un posto dove nascondermi.”

La Giordano ha raccontato che per un determinato periodo di tempo, si sentiva in colpa verso i suoi figli.

La donna è arrivata al punto di pensare che aveva sbagliato tutto nella sua vita: “Provavo un sentimento di vergogna”. L’ex allieva poi ha svelato che in passato pensava di doversi fare da parte, per non oscurare la visibilità dell’uomo che aveva accanto.

Oggi Chiara ha ritrovato la sua serenità. I rapporti con il suo ex marito sono migliorati ed entrambi hanno smesso di farsi la guerra. Inoltre la donna, oltre all’amore dei suoi figli, ha riscoperto la passione per la danza.

Proprio in questa categoria ha deciso di mettersi in gioco all'interno del reality-show di Canale 5.

Sebbene Chiara abbia dimostrato di avere una grande tecnica nelle prove svolte, è stata la prima concorrente della squadra blu a dover abbandonare il gioco. Da regolamento è previsto che la squadra perdente, si scontri con un membro della propria. Nella sfida con Emanuele Filiberto, Chiara ne è uscita sconfitta.

Prima di lei era stato eliminato Martin Castrogiovanni. Nonostante Chiara Giordano abbia dovuto abbandonare il cast, si è fatta apprezzare molto volentieri dal pubblico di casa.

Rocio Munoz Morales: ‘Raoul se mi vuoi sposare, chiedimelo’

La storia d’amore tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales prosegue a gonfie vele. In una recente intervista a La Vita in Diretta, la modella ha rivelato ad Alberto Marano di non aver ancora ricevuto la proposta di matrimonio dal suo uomo.

Rocio si è detta pronta a convolare a nozze con il suo uomo e di essere una tradizionalista. Parlando con il giornalista l’attrice ha confessato che le piacerebbe ricevere la proposta, anche di fronte ad un calice di vino. Poi ha aggiunto: “Raoul se mi vuoi sposare chiedimelo, altrimenti va bene così”. In attesa di un futuro matrimonio tra i due, la coppia ha avuto già due splendidi bambine di nome Luna e Alma.