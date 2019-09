La resa dei conti tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi potrebbe avvenire a breve. Stando ad alcune indiscrezioni, il personal trainer sarebbe andato a Salerno per fornire la sua versione dei fatti alla schermitrice. D'altro canto pare che la Fiordelisi si sia decisa ad incontrare il suo ex fidanzato.

Francesco Chiofalo - ricordiamo la vicenda - è stato investito da una vera e proprio bufera, da quando una delle sue ex fidanzate ha deciso di vuotare il sacco.

Nello specifico Aurora Ciorba ha rivelato di avere avuto una relazione segreta con il romano, anche mentre il giovane era fidanzato con Antonella. Dopo essere venuta a conoscenza di quanto accaduto alle sue spalle, l'ex tentatrice di Temptation Island ha deciso di interrompere nell'immediato la liaison con Lenticchio.

Mentre la Ciorba per giorni ha sparato a zero raccontando tutti i dettagli della vicenda, Chiofalo è apparso distrutto per la fine della storia con Antonella.

Nonostante il giovane fosse stato attaccato in varie occasioni da suoi fan, Francesco ha sempre sostenuto di avere una risposta e di volerla fornire proprio alla sua ex.

Confronto che a quanto pare sembra essere arrivato. Nella giornata di ieri, come testimonia un video pubblicato su Instagram dalla pagina di GossipNewsItalia, si vede Chiofalo uscire dalla stazione di Salerno con un mazzo di rose rosse.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

La destinataria del gesto galante con tutta probabilità è proprio la Fiordelisi. Potrebbe essere davvero questione di ore per sapere come sarà andata tra i due. Ritorno di fiamma o addio definitivo? Questo potrà dircelo solantanto il tempo.

Nel frattempo, ricordiamo che solamente 48 ore fa Antonella Fiordelisi aveva aperto un incontro con Francesco. Tramite un commento per rispondere ad una fan, la diretta interessata aveva ribadito di essere sicura del tradimento ma di voler dare la possibilità a Chiofalo di spiegare come erano andate realmente le cose.

Antonella Fiordelisi: 'Ho scoperto tutto a casa sua'

Antonella Fiordelisi attraverso alcune Instagram Stories ha svelato alcuni dettagli, di come è venuta a conoscenza del tradimento da parte di Francesco Chiofalo. La schermitrice ha ammesso di non aver mai capito nulla, poiché il suo fidanzato le ha sempre donato molte attenzioni. Antonella ha confessato di aver scoperto il tradimento proprio a casa di Francesco, mentre lui era in palestra è venuta a conoscenza infatti di alcune chat compromettenti.

Dopo aver capito l'accaduto la Fiordelisi ha dichiarato di aver aspettato a casa Chiofalo e di averlo messo con le spalle al muro: "Gli ho detto che avevo parlato con una persona e che tramite lui, stavo scoprendo delle verità nascoste".