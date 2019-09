Le riprese di Temptation Island VIP sono iniziate da circa 10 giorni. Ogni tanto, la caporedattrice Raffaella Mennoia pubblica piccoli spoiler e indiscrezioni in merito a quanto sta accadendo. Ciò che è successo nelle ultime ore, però, è stato diffuso da alcune pagine di Gossip su Instagram e si tratta di un episodio davvero molto particolare. Il concorrente Ciro Petrone, infatti, ha tentato la fuga dal villaggio del fidanzati nel tentativo di raggiungere la sua compagna dall'altra parte.

Questa sembra un po' la stessa scena vissuta un po' di anni fa in cui Cristian andò contro le regole e decise di riabbracciare la sua Tara nel bel mezzo dell'avventura. Ad ogni modo, almeno per il momento non sono chiari i motivi che possano aver spinto Ciro a compiere un gesto simile.

La fuga improvvisa e furiosa di Ciro Petrone dal villaggio di Temptation island VIP

Ciro e la sua fidanzata Federica Caputo hanno preso parte a questa avventura di Temptation Island VIP per capire se la loro relazione sia o meno pronta a compiere dei passi importanti.

In queste ore, però, pare che il ragazzo non abbia resistito alla lontananza ed abbia deciso di infrangere il regolamento. Dalle clip circolate sul web, infatti, si vede Petrone gridare il nome della sua compagna prima di cimentarsi in una corsa disperata verso l'altra parte del villaggio. I suoi compagni d'avventura e i membri del cast hanno provato in tutti i modi a fermare il ragazzo e a farlo ragionare.

Ciro, però, si è mostrato completamente fuori di sé ed ha tentato di schivare chiunque si mettesse lungo il suo cammino.

Ad un certo punto delle riprese, però, il ragazzo, nel tentativo di svincolarsi da tutti quelli che volevano fermarlo, è caduto a terra. Successivamente si è rialzato ed ha continuato la sua corsa ma, ancora una volta, sembra sia stato braccato da un membro della troupe. A quel punto, allora, il video si è interrotto.

Il web attacca Ciro: non si comprendono le ragioni del suo gesto

Tale filmato è stato condiviso da numerose pagine di gossip su Instagram, proprio per tale ragione è divenuto virale. Molti telespettatori e utenti del web hanno commentato l'accaduto reputando il comportamento del concorrente assolutamente inadeguato e fuori luogo. Secondo l'opinione di molti, infatti, è assurdo l'aver avuto una reazione simile.

Molto probabilmente, il ragazzo ha visto alcun filmati compromettenti riguardanti la sua compagna e, non avendoci più visto, ha scatenato tutta la sua ira.

Ad ogni modo, adesso non ci resta che attendere che tipo di provvedimento prenderà la redazione del programma. Ciro e la sua fidanzata Federica saranno eliminati dal programma? Staremo a vedere.