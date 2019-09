È durata davvero poco la pace, se così la si può chiamare, tra Fabrizio Corona e Barbara D'Urso. Tutto è iniziato quando nella puntata della settimana scorsa la conduttrice ha mandato in onda un video inedito che mostrava proprio Corona intento a giocare a calcio durante un evento benefico organizzato dal carcere di San Vittore. Nel video esclusivo, ampiamente pubblicizzato anche nei giorni precedenti attraverso i vari promo del programma, si vede un Fabrizio Corona visibilmente provato e diverso rispetto a come appariva solitamente in TV e sui social.

Le immagini lo mostrano mentre è intento a fare il portiere con ragazzi e bambini. Dopo la messa in onda di questo video, sulla pagina Instagram di Corona è apparsa una lunga nota del suo legale. L'avvocato ha scritto che sono pronti ad intraprendere vie legali perché nessuno aveva autorizzato la messa in onda di quelle immagini che tra le altre cose hanno turbato l'equilibrio psicofisico dello stesso Fabrizio. Tra Corona e la D'Urso, nel corso degli anni, sono volate accuse pesanti tanto che la conduttrice ha agito per vie legali con numerose denunce.

Barbara D'Urso e Fabrizio Corona: tregua finita?

Ma, ripercorriamo la brevemente la storia riguardante i vari litigi tra i due. Qualche tempo fa, Barbara D'Urso aveva annunciato nel corso della sua trasmissione domenicale che non si sarebbe mai occupata di Corona perché aveva osato toccare i suoi figli e i suoi figli non si toccano mai e poi mai. Alcuni anni fa, dopo aver letto una lettera che Corona le aveva inviato dal carcere, la D'Urso, aveva cambiato idea.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Barbara D'Urso Fabrizio Corona

Addirittura aveva invitato in studio a 'Domenica cinque' la madre di Corona dedicandogli un bel pezzo di trasmissione e dicendo che sarebbe andata in carcere a fargli visita. Dopo tutto ciò, le cose sono ritornate come prima. È stato Corona l'anno scorso a dire di essersi reso conto di aver sbagliato nei confronti di Barbara per aver messo in mezzo i figli che non c'entrano niente. Aggiunse poi di essere pronto a chiederle scusa.

Scuse che sono arrivate in diretta tv durante la prima puntata di 'Live non è la D'Urso'. In quell'occasione Corona decise di sfidare le cinque sfere e alla fine del confronto con i vari opinionisti promise a Barbara D'Urso che avrebbe sempre protetto il figlio. Pochi giorni dopo la notizia del suo arresto per aver violato le disposizioni del giudice. Ora, a distanza di tempo, le cose sembra stiano per mettersi di nuovo male.

Si intravede una nuova battaglia all'orizzonte. Cosa ne penseranno Barbara D'Urso e la sua redazione? Come giustificheranno la decisione di aver trasmesso il video nonostante non avessero alcuna autorizzazione? Non resta che aspettare eventuali risposte da parte della conduttrice e dei suoi stretti collaboratori.