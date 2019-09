Daniele Dal Moro è finito nuovamente nel mirino di alcuni fan. Ancora una volta le accuse contro il giovane, riguardano il rapporto con Martina Nasoni.

L’imprenditore veronese è solito finire al centro delle polemiche. Da quando ha smesso di frequentare la vincitrice del GF16, sono varie le accuse rivolte a Daniele: una delle ultime nei suoi confronti, è quella di averci provato con un’amica di Martina Nasoni.

Daniele attaccato sui social dai fan di Martina Nasoni

Questa volta a far scoppiare la polemica sono stati degli sfottò rivolti a Martina. Alcuni utenti hanno scritto alla Nasoni, di essere una poco di buono: insulti alla quale, la diretta interessata ha preferito non replicare. Sebbene l’ex gieffina ha preferito sorvolare, alcuni fan di quest'ultima hanno inserito nella vicenda anche Dal Moro. La colpa attribuita a Daniele, sarebbe quella di non aver preso le difese della sua ex ragazza.

Un utente in particolare ha definito il veronese un furbo, poiché essendo molto attivo sui social non ha speso neanche mezza parola per Martina. A quel punto Daniele ha replicato in modo duro: “Ve lo dico una sola volta, basta rompermi”. In seguito, il giovane ha riferito che nel corso della serata avrebbe fatto una nuova diretta per spiegare come stavano le cose.

Tramite la diretta Daniele Dal Moro ha postato uno screenshot che testimonia di essere stato al telefono con Martina Nasoni, per ben quaranta minuti.

Cosa si siano detti i due non è dato saperlo, ma possiamo immaginare che il giovane non sia rimasto immobile di fronte agli insulti rivolti alla sua ex coinquilina. Infine, Dal Moro ha dedicato il tutto a delle persone ben precise, ovvero ai leoni da tastiera che spesso lo prendono di mira.

Martina e Daniele al momento in quale rapporti siano non possiamo saperlo, ma per chi spera in una reunion dei due sembra non essere poi così impossibile.

Martina Nasoni: testimonial di un progetto importante

Martina Nasoni oltre ad essere la vincitrice del Grande Fratello 16, è la destinataria di una delle canzoni di Irama ‘La ragazza dal cuore di latta’. La giovane ha colpito tutti all'interno della casa di Cinecittà, raccontando i suoi problemi cardiaci. Per dimostrare il suo grande impegno nella prevenzione e nella salute, la ternana ha accettato di essere la testimonial di un progetto molto importante.

Nello specifico la Nasoni sarà il volto di uno spot chiamato “From sky to heart”. Il progetto stanziato dalla Cassa di Risparmio di Terni e di Narni, comprende tutto il comprensorio umbro. Il progetto prevede il trasporto di un defibrillatore con un drone creato appositamente, in modo da arrivare il prima possibile a destinazione qualora ce ne sia bisogno.