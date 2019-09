Non c'è pace tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, entrambi protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello. Una love story che va avanti tra numerosissimi alti e bassi e di cui ieri sera c'è stato un nuovo capitolo che ha fatto molto discutere. Nel dettaglio, infatti, Daniele ha lanciato sul suo profilo Instagram un sondaggio che tirava in ballo Erica Piamonte e la reazione di Martina non si è fatta attendere.

La vincitrice dell'ultima edizione del reality show ha duramente sbraitato contro il suo fidanzato, al punto da dire che con lui ha chiuso veramente.

GF, nuovo scontro social tra Daniele e Martina

Tramite i social, l'ex gieffino Daniele Dal Moro ha voluto commentare il gossip di queste ore tra Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo, lanciando sul suo profilo Instagram un sondaggio dove chiedeva ai suoi fan da che parte stessero.

Nel caso in cui avesse vinto Erica, lui sarebbe andato a cena con quest'ultima, mentre nel caso in cui avesse vinto Giorgia, avrebbe sposato Martina.

Tale sondaggio, però, non è piaciuto per niente alla vincitrice del Grande Fratello, la quale si è scagliata duramente nei confronti del suo ragazzo, mandandogli un messaggio al vetriolo sui social. La ragazza ha esordito dicendo: "Sei veramente pessimo", aggiungendo, poi, che poteva andarsene tranquillamente a cena con Erica Piamonte, dato che lei non aveva intenzione di trascorrere un minuto in più in sua compagnia.

"Con me hai finito, Daniele", ha chiosato Martina Nasoni.

Insomma la ragazza non ha gradito per niente questo modo di fare del giovane Dal Moro, che forse non credeva che la sua ragazza potesse prendersela fino a questo punto. Del resto, proprio qualche giorno fa rispondendo ad alcune domande dei fan su Instagram, Martina aveva ammesso di non essere gelosa di Erica, nonostante Daniele avesse mostrato un certo feeling con la ragazza sia dentro la casa che una volta usciti dal contesto televisivo.

Martina delusa da Daniele e lui sbotta: 'Mi sono rotto'

Ebbene, dopo il duro attacco da parte di Martina, ecco che lo stesso Daniele ha tirato in ballo l'argomento riportando quelle dichiarazioni che la Nasoni rilasciò sui social sull'ex gieffina Erica. E poi ancora Dal Moro ha scritto che il messaggio della Nasoni, gli è bastato per rendersi conto che qualsiasi cosa succeda, Martina è sempre la "santa" della situazione, mentre lui è quello con il cuore di pietra.

"Io mi sono rotto", ha concluso il ragazzo. Un duro scontro, quindi, tra i due ex protagonisti del reality show condotto da Barbara d'Urso che si è consumato nel cuore della notte. Riusciranno i due a chiarirsi e a riprendere in mano le redini della loro storia?