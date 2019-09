E' tornato il sereno tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro. La testimonianza è arrivata dai due diretti interessati, attraverso il loro profilo Instagram. Il rapporto tra la ragazza dal 'cuore di latta' e l'imprenditore veronese se si dovesse descrivere con una metafora, si può definire di amore e odio. Fin dall'inizio la Nasoni ha mostrato un forte interesse verso Daniele, anche quando quest'ultimo sembrava non ricambiare sempre.

Questa volta però i fan dei due giovani possono tornare a sorridere. Martina e Daniele sono stati immortalati insieme all'Arena di Verona. Per la precisione la Nasoni ha raggiunto il suo ex coinquilino nella sua città natale, in occasione del Power Hits Estate 2019 organizzato dall'emittente radiofonica Rtl.

I due per tutto il tempo sono sembrati sereni e spensierati mentre cantavano le canzoni di Ligabue.

A testimoniare la reunion ci hanno pensato gli stessi Daniele e Martina tramite alcune foto e video postate su Instagram. Se tra i due ex gieffini ci sia un meno o ritorno di fiamma non possiamo saperlo, ma per i fan è già tanto vederli di nuovo insieme. A far ben sperare ci sono anche alcuni pettegolezzi dopo l'incontro dei due giovani a Napoli.

Nel frattempo c'è chi ha commentato in modo positivo il ritrovamento dei due coinquilini del Grande Fratello: E' una grande romantica che non si è mai arresa nel voler conquistare Daniele, anche quando lui l'ha fatta un po' soffrire."

Daniele Dal Moro: sgarbo a Barbara D'Urso

Tra Daniele Dal Moro e Barbara D'Urso potrebbe esserci in atto una sorta di 'guerra fredda'.

Il giovane, secondo alcuni, avrebbe fatto un vero e proprio sgarbo alla nota conduttrice. Per la precisione, il veronese si è sintonizzato su Canale 5 per vedere la puntata di Pomeriggio 5 dove era presente Martina Nasoni. Dopo poco però Daniele ha preferito mettere un canale di sport con tanto di commento: "Molto meglio". Chissà se il gesto di Dal Moro sia casuale oppure abbia deciso di sua spontanea volontà di evitare i programmi della D'Urso. Per capire la verità, bisognerà vedere se Daniele Dal Moro verrà chiamato o meno nel salotto di Pomeriggio 5.

Martina dovrà essere 'operata' di nuovo: fan in apprensione

Martina Nasoni nel salotto di Barbara D'Urso ha confessato che tra un anno dovrà subire un intervento al cuore. Per fortuna non si tratta di grave, ma dovrà sostiuire il pacemaker con uno nuovo poiché le batterie sono scariche. Anche in questo caso non è mancata l'ironia della diretta interessata, che ha esordito: "Vado a batteria". Alla dichiarazioni della vincitrice del Grande Fratello, la conduttrice di Pomeriggio 5 ha replicato: "Sei fortissima, l'avevo capito dal provino.

Infatti, li hai stesi tutti e hai vinto":