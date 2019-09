Alberto Mezzetti è tornato all'attacco e si è scagliato nuovamente contro Barbara D'Urso. Come si sa, tra i due i rapporti non sono più sereni da quando l'ex gieffino ha trionfato al Grande Fratello 2018 e aveva ammesso persino di essere interessato alla conduttrice partenopea, tant'è che aveva iniziato a corteggiarla insistentemente. Ora però tutto è cambiato e l'ex gieffino ha accusato duramente la D'Urso di "tagliarlo fuori" dalle sue trasmissioni televisive.

Inoltre, è rimasto piuttosto infastidito dal fatto che la presentatrice abbia parlato soltanto della partecipazione di Gianmarco Onestini al Grande Fratello spagnolo. Come sempre, su Instagram è intevenuta Deianira Marzano che ha detto la sua, scagliandosi contro l'ex gieffino e prendendo invece le difese di Barbara.

Deianira contro Mezzetti: 'Vuoi stare solo al centro dell'attenzione'

Nelle ultime ore Alberto Mezzetti si è sfogato sui social con una Instagram Stories.

"Oggi ho avuto la conferma che Barbara D'Urso mi ha totalmente escluso dalle sue trasmissioni tv, ha oscurato ogni mia esperienza" ha dichiarato l'ex gieffino. "Oggi sta presentato Luca Onestini che è al Grande Fratello spagnolo, che è il concorrente dell'edizione scorsa. Io invece ho vinto e sono stato in Brasile e nessuno ha parlato di me. Né la stampa e né la presse perché secondo me lei controlla tutto" ha aggiunto Mezzetti riferendosi a Barbara D'Urso.

Poi, è intervenuta Deianira Marzano che si è scagliata contro l'imprenditore di Viterbo dichiarando: "Secondo me vuoi stare soltanto al centro dell'attenzione perché non penso che al di là delle persone che ti vogliono dare delle opportunità che tu probabilmente non ne avevi bisogno. Sicuramente, nessuno parla di te perché sei una persona poco interessante". Insomma, l'influencer partenopea è stata piuttosto lapidaria ma schietta e come sempre non ha mai avuto problemi a dire ciò che pensa davvero di un personaggio televisivo o ex protagonista di reality show.

Come replicherà Alberto? Chissà sicuramente non rimarrà molto contento di queste dichiarazioni e forse potrebbe esprimersi in modo piuttosto infastidito.

Barbara D'Urso ancora tace: nessuna risposta a Mezzetti

Per ora Barbara D'Urso ha preferito rimanere in silenzio e non replicare alle dichiarazioni e alle accuse mosse da Alberto Mezzetti. Dopo tali allusioni, deciderà di rompere il silenzio oppure i continuare ad ignorare tutto?

Chissà non ci rimane che attendere. Nel frattempo il Tarzan del Grande Fratello 18 ha trovato la sua anima gemella: si è fidanzato con Elisa Valenaria, la bella studentessa brasiliana conosciuta al GF brasiliano.