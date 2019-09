La querelle tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, contro la redazione di Uomini e donne, si è arricchita di un nuovo capitolo in occasione della puntata di Amici Celebrities trasmessa su Canale 5 lo scorso sabato, 28 settembre. L'occasione per una frecciatina diretta verso Maria De Filippi è stata data dal confronto avuto durante il talent show vip tra la padrona di casa e Filippo Bisciglia. Quest'ultimo non ha gradito le assegnazioni, ipotizzando di essere stato sfavorito dagli autori, ma le sue parole hanno scatenato l'esplicito rimprovero della conduttrice, che ha subito messo a tacere il conduttore di Temptation Island.

Sulla questione si è poi espresso Salvatore, che si è riferito alla presunta diffida ricevuta della moglie. E a breve distanza, si è nuovamente rivolta ai social anche Teresa, preferendo però non fare nomi delle persone da lei chiamate in causa.

La frecciatina di Salvatore a Maria

La scorsa estate Teresa Cilia si era schierata dalla parte di Mario Serpa, lanciando pesanti accuse contro gli autori di Uomini e donne, a partire da Raffaella Mennoia, storico braccio destro di Maria De Filippi.

Dopo qualche giorno, però, la questione era stata da lei accantonata (senza la presentazione delle famose prove di cui aveva parlato) e il marito Salvatore Di Carlo aveva lasciato intendere che il silenzio fosse dovuto ad una diffida. Tale ipotesi, mai confermata ufficialmente da Uomini e donne, è stata nuovamente chiamata in causa durante la puntata di sabato di Amici Celebrities. In seguito al rimprovero di Maria De Filippi ai danni di Filippo Bisciglia, Salvatore ha pubblicato un post su Instagram nel quale ha scritto: "Filippo Bisciglia è stato diffidato in diretta tv", aggiungendo alcuni emoji divertenti e sarcastiche.

L'ex corteggiatore ha anche posto un quesito ai suoi followers, che sembra riferirsi proprio a quanto accaduto in puntata ovvero: "Democraziona o dittatura".

Teresa Cilia: 'Un po' di rispetto per la persona'

Anche Teresa Cilia non è rimasta in silenzio dopo quanto visto ad Amici Celebrities. L'ex tronista di Uomini e donne si è espressa nei social network, senza fare nomi, ma lasciando presagire proprio al rimprovero di Maria De Filippi ai danni del conduttore di Temptation Island.

A tal proposito, Teresa ha dichiarato: "Ormai in tv si vede di tutto e di più. Le persone non si trattano in questa maniera, bisogna avere un po’ più di rispetto, a prescindere dal torto e dalla ragione". Solo qualche giorno fa, la siciliana aveva pubblicato un altro video nel quale spiegava le ragioni per le quali si era licenziata dopo una collaborazione con la Fascino. Aveva chiarito, in risposta ad una frecciatina della De Filippi durante un registrazione di Uomini e donne, di non essere riuscita a coprire le spese a Milano o a Roma, precisando di avere affrontato anche dei problemi di salute.