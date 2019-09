Interviste, inchieste, confronti e dibattiti sono sostanza e materia del programma di approfondimento politico "diMartedì".

Questo Martedì 10 settembre la trasmissione riprenderà ad andare in onda, in prima serata tv con una nuova stagione su La7. Anche in ciascuna puntata di questa edizione il conduttore Giovanni Floris aggiornerà i telespettatori con le ultime notizie dal mondo della politica, ma la trasmissione è anche seguita per la copertina satirica curata da Gene Gnocchi e per i puntuali sondaggi di Nando Pagnoncelli. La sigla della trasmissione, dal titolo "Sixteen tons" è eseguita dal trombettista e jazzista Fabrizio Bosso.

Il 10 settembre ritorna diMartedì su La7

La prima puntata della sesta edizione di "dìMartedì", in onda martedì 10 settembre su La7, a partire dalle 21:15, avrà come argomento principale il Governo Conte Bis.

Insieme a personaggi di spicco del mondo politico, del panorama istituzionale e dell'economia, lo storico presentatore del format Giovanni Floris passerà al setaccio le prospettive e gli obiettivi del nuovo esecutivo, le possibilità d'intesa della maggioranza formata da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, e le eventuali strategie che verranno messe in atto dall'opposizione ora composta da Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi.

Oltre al Conte Bis, nella prima puntata della nuova edizione saranno affrontati anche fatti di attualità e vicende di costume. Lo svolgimento della trasmissione, inoltre, prevede anche interviste, dibattiti in studio, collegamenti, approfondimenti, inserti registrati, la copertina satirica di Gene Gnocchi e i sondaggi di Nando Pagnoncelli.

Il pubblico da casa potrà anche interagire con il programma attraverso gli account social della trasmissione su Facebook e su Twitter e attraverso l'apposito hashtag #diMartedì.

Breve scheda del programma

DiMartedì è un talk show a carattere politico che viene condotto da Giovanni Floris dal 16 settembre 2014.

La sua collocazione nel palinsesto televisivo di La7 è quella del prime-time del martedì e fino ad oggi la trasmissione è già andata in onda con cinque edizioni. Il format va in onda dagli "Studios" (Ex Stabilimenti Cinematografici De Paolis) di Via Tiburtina a Roma.

Riguardo al seguito, la prima edizione del programma fu seguita da una media di 1.074.000 spettatori per uno share del 4,96%; l'ultima edizione, invece, è stata seguita da una media di 1.454.000 spettatori per uno share del 6,67%.

Nella puntata del 29 maggio 2018 il programma stabilì il proprio record di telespettatori (circa 3.000.000) per uno share quantificabile nella ragione percentuale del 14%.