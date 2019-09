Quarto appuntamento con Temptation Island Vip, il documento-reality sui sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi. Tante le novità in serbo per l'appuntamento di oggi, lunedì 30 settembre. In primis verrà risolto "il mistero" sulla fine del percorso di Chiara Esposito all'interno del programma.

Alex Belli e Delia Duran iniziano il loro percorso

Nell'appuntamento odierno di Temptation Island Vip, scopriremo come andrà a finire il percorso all'interno del docu-reality tra Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito.

Settimana scorsa Alessia Marcuzzi ha trattenuto Simone, da solo, al falò, dicendogli che aveva un video da mostrargli in merito a una scelta che era stata fatta da Chiara. Fino a oggi non è trapelato nulla, ma secondo Uomini & Donne Magazine, una fidanzata, in questa puntata, lascerà il programma senza richiedere il falò di confronto anticipato e viste le coincidenze si potrebbe trattare proprio della Esposito.

Intanto anche Alex Belli e Delia Duran, sbarcati nell'isola delle tentazioni settimana scorsa, hanno iniziato il loro percorso all'interno dei villaggi e stasera si ritroveranno ad affrontare il loro primo falò: come andrà a finire? Per scoprirlo basta seguire il nuovo appuntamento a partire dalle 21:35 su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Play.