Secondo appuntamento, per questa settimana, con Uomini e donne. Dopo il cambio di programma di ieri (è andato in scena il Trono Classico al posto del Trono Over), non si sa ancora con certezza che cosa andrà in onda oggi. Per quanto riguarda i “giovani”, al momento sono state fatte pochissime esterne.

Uomini e Donne, in onda le prime esterne

Nella puntata andata in onda ieri, lunedì 23 settembre, sono stati trasmessi i primi approcci dei quattro nuovi tronisti con i propri corteggiatori e corteggiatrici.

Giulia sembra la più “furba” e astuta tra le due troniste; infatti, dopo aver incontrato i suoi ragazzi preferiti in casona, ha chiesto alla redazione di lasciare le telecamere accese per poterli spiare. Da qui ha scoperto che Francesco non si sente attratto da lei, ma da Sara, per questo la romana ha deciso di eliminarlo.

Intanto Sara è uscita in esterna con Javier, ex single di Temptation Island.

Il ragazzo ha deciso di corteggiarla, dopo averla vista in puntata, quando è stato ospite con Ilaria Teolis. Le cose, durante l’uscita, sono andate piuttosto bene.

Alessandro e Giulio, invece, si contendono delle corteggiatrici. La prima è Sara, una ragazza molto intraprendete che è uscita in esterna con tutt’e due. La corteggiatrice, però, è stata eliminata da Alessandro, questo perché il suo atteggiamento un po’ lo ha intimorito.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Maria De Filippi

Giulio, invece, è uscito anche con Veronica, ma la ragazza ha ammesso di sentirsi più attratta da Alessandro.

La puntata di Uomini e Donne riprenderà da qua? Il mistero verrà svelato questo pomeriggio, dalle 14:45 su Canale 5.