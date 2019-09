Le anticipazioni della famosa soap opera turca Bitter Sweet, dal titolo originale Dolunay riservano importanti novità. Nelle prossime puntate Deniz, interpretato dall'attore Hakan Kurtas e Asuman interpretata dall'attrice Ilayda Akdogan, ascolteranno una particolare registrazione nella quale Hakan confermerà di essere il colpevole dell'assassinio di Demir e Zeynep, poiché è stato il mandante del brutale delitto.

Subito dopo Deniz sarà notevolmente sconvolta per quanto scoperto e vorrà immediatamente confrontarsi con Demet riguardo suo marito Hakan. Successivamente Demet non negherà nulla di quello che Deniz le rivelerà di sapere e confesserà alla donna di aver taciuto per molto tempo la verità, poiché suo marito Hakan l'ha immischiata senza volerlo nel crimine di Tahir. Nel frattempo Hakan metterà in moto un diabolico piano.

Hakan minaccia Nazli

Nelle prossime puntate di Bitter Sweet, Hakan penserà di avviare un terribile piano: l'uomo organizzerà un viaggio per sua moglie Demet in un paese estero. Poi Hakan si recherà nell'abitazione di Ferit per minacciare Nazli con un'arma. L'uomo avrà intenzione di uccidere la donna, al solo di scopo di far del male a Ferit. Successivamente Nazli riuscirà a contattare Ferit e gli darà un particolare indizio, pertanto l'uomo sarà notevolmente dubbioso e si recherà immediatamente a casa sua, cosicché potrà affrontare finalmente Hakan.

Aslan ha ucciso il padre di Hakan

Hakan rivelerà i veri motivi dell'odio che nutre per Ferit. Durante lo scontro confesserà in presenza di Leman, che in realtà è adirato con tutta la famiglia poiché in passato Aslan, il defunto padre di Ferit, ha ucciso suo padre. Nel frattempo Ferit si renderà conto che il padre di Hakan era l'amante di Leman, pertanto capirà finalmente il motivo delle numerose cattiverie commesse dall'uomo.

Durante la colluttazione tra Hakan e Ferit, quest'ultimo farà esplodere improvvisamente un colpo di pistola senza ferire nessuno. Successivamente Hakan sarà arrestato. In seguito all'arresto dell'Onder, la polizia inizierà immediatamente a cercare Demet. Quest'ultima infatti cercherà di scappare dalla Turchia per poter fuggire all'estero. Bisognerà aspettare le future puntate di Bitter Sweet, per poter scoprire se Demet riuscirà a far perdere le sue tracce definitivamente o se verrà subito intercettata.

Nell'attesa delle nuove puntate di Bitter Sweet è possibile rivedere alcuni degli episodi in streaming online già andati in onda in televisione, attraverso il sito dedicato Mediaset Play, previa registrazione gratuita.