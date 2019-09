Bitter Sweet, la soap turca che in questi mesi estivi ha appassionato i telespettatori di Canale 5, sta per giungere alla conclusione, e non mancherà di emozionare i fan con gli ultimi, imperdibili colpi di scena.

Le anticipazioni relative agli episodi che andranno in onda dal 9 al 13 settembre rivelano che Asuman, presa dallo sconforto per il ricatto di Hakan, cercherà di togliersi la vita. Per sua fortuna, Deniz riuscirà a farle cambiare idea.

Dopo tante peripezie, per Nazli e Ferit arriverà il momento della felicità: la chef, infatti, rivelerà al marito di essere in dolce attesa. Intanto Fatos si renderà conto di essersi innamorata di Tarik, e infine Hakan e Demet verranno arrestati.

Bitter Sweet, Asuman sul punto di farla finita per sempre

Dagli spoiler di Bitter Sweet dal 9 al 13 settembre si apprende che Nazli e Ferit finalmente riusciranno ad essere felici insieme, e ciò porterà pace e distensione anche nei rapporti con amici e parenti, ad eccezione della signora Leman.

Quest'ultima, infatti, sarà diffidente nei confronti della nuora e non farà nulla per nasconderlo.

Nel frattempo, Hakan continuerà a servirsi di Pelin per continuare la sua scalata all'interno della Pusula Holding. L'uomo, per spingere Nazli a divorziare da Ferit, minaccerà Asuman di portare il video alla polizia. La ragazza si farà prendere dalla disperazione e si recherà in cima ad un palazzo di costruzione con l'intento di suicidarsi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Fortunatamente Deniz intuirà le intenzioni dell'amica e, dopo essere giunto sul luogo, riuscirà a fermarla prima che possa commettere una sciocchezza.

Intanto Ferit organizzerà una serata indimenticabile per lui e Nazli, pronto a farle una vera e romantica proposta di matrimonio.

Nazli si allontana da Ferit

Il piano escogitato da Hakan per separare Nazli e Ferit sembrerà andare nella direzione da lui agognata.

La chef, infatti, prenderà le distanze dal marito, ma lui non vorrà saperne di separarsi da lei. Aslan non troverà convincenti le spiegazioni della moglie, e farà di tutto per scoprire per quale motivo abbia deciso di allontanarsi.

Intanto la Pinar deciderà di fare qualcosa per risolvere la situazione e, con l'aiuto della sua amica Fatos, si recherà a casa di Muzaffer per perquisirla. Ferit continuerà a cercare di capire perché la consorte ha voluto interrompere la relazione, ma i suoi tentativi risulteranno vani.

Tarik, Engin, Fatos e Manami parteciperanno ad un "escape room", e proprio in quest'occasione Engin comincerà a guardare Manami con occhi diversi.

Nazli chiede il divorzio a Ferit

Nazli continuerà ad essere ricattata da Hakan e si vedrà costretta a chiedere il divorzio da Ferit. La giovane, infatti, sarà convinta che questa potrà essere la sua unica via di uscita. Successivamente Onder minaccerà anche la signora Leman, dicendole che se dovesse decidere di chiedere l'affidamento di Bulut, lui rivelerà ad Aslan la verità sui rispettivi genitori.

Nel frattempo la Pinar scoprirà che Pelin è complice di Hakan e lo comunicherà a Ferit, il quale provvederà ad allontanarla immediatamente dall'azienda. Intanto i due protagonisti della soap si recheranno in tribunale per il divorzio, ma il giudice non glielo concederà, imponendo loro di seguire una terapia di coppia prima di emettere una sentenza definitiva.

Fatos capirà che ciò che prova per Tarik non è solo affetto, bensì amore. Hakan apprenderà che il giudice non ha concesso il divorzio a Nazli e andrà su tutte le furie. Il malvagio uomo ad ogni modo non si arrenderà, e sarà pronto a fare di tutto per riprendersi Bulut, e con lui le quote della società.

Nazli annuncia a Ferit di essere incinta

Ferit e Nazli riusciranno a riappacificarsi grazie a Bulut. Asuman si farà coraggio e racconterà come sono andate realmente le cose all'imprenditore. Questi le prometterà che farà tutto ciò che è in suo potere per fargliela pagare ad Hakan, aggiungendo che sicuramente la cognata non andrà in carcere. Il giorno dopo, la sorella di Nazli si confiderà anche con l'amico Deniz.

Ferit, Deniz e tutti i loro amici scopriranno finalmente che Hakan è il mandante dell'omicidio di Demir e Zeynep. Dopo aver compreso di essere stato ormai messo con le spalle al muro, Onder perderà completamente la testa e punterà ad uccidere la Pinar per vendicarsi di Aslan, al quale rivelerà anche cosa ha fatto suo padre quando erano appena dei bambini.

I due rivali si renderanno protagonisti di una colluttazione a casa di Aslan, durante la quale sarà proprio Hakan ad avere la peggio. Questi verrà poi arrestato insieme alla moglie-complice Demet.

Deniz organizzerà la festa di Capodanno nel suo locale e, tra un intrattenimento musicale e l'altro, tutti confesseranno i propri sentimenti ai rispettivi amori. Durante il party regneranno il divertimento e la felicità, e Nazli sorprenderà Ferit, annunciandogli che presto sarà padre.