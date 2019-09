Cresce l'attesa per il gran finale di Bitter Sweet-Ingredienti d'amore. Per l'ultima settimana di programmazione, Mediaset ha deciso di trasmettere una doppia puntata quotidiana, ovviamente in onda su Canale 5 dalle 14:45 alle 16:40. Dalle anticipazioni relative agli episodi che verranno trasmessi dal 9 al 13 settembre, si apprende che non mancherà davvero nulla tra le continue macchinazioni di Hakan ai danni di Nazli e Ferit, passando per lo scontro finale tra i due grandi antagonisti della soap turca, fino al trionfo dell'amore che coinvolgerà Fatos e Tarik, Engin e Manami ma soprattutto i coniugi Aslan.

La giovane chef, infatti, proprio nelle battute conclusive della serie comunicherà al marito di essere in dolce attesa. E come nelle più classiche delle favole si assisterà ad un vero e proprio lieto fine da "e vissero tutti felici e contenti".

Bitter Sweet spoiler 9-11 settembre

La settimana si aprirà con Nazli e Ferit che saranno riusciti a ritrovare finalmente un po' di serenità e felicità nella loro relazione, e questa situazione avrà dei risvolti positivi anche nei rapporti con familiari e amici.

L'eccezione sarà rappresentata da Leman, la quale continuerà a nutrire dei dubbi nei confronti della cuoca, e coglierà spesso l'occasione per sottolineare di non avere molta fiducia in lei.

Nel frattempo, Hakan continuerà a tramare alle spalle dei coniugi Aslan, puntando innanzitutto ad impossessarsi della Pusula Holding con la complicità di Pelin. Il malvagio piano dell'uomo coinvolgerà anche Asuman: infatti si dirà pronto a consegnare alle forze dell'ordine il filmato che immortala la ragazza mentre si macchia del delitto di Muzaffer, qualora Nazli si dovesse rifiutare di avviare le pratiche per il divorzio da Ferit.

Questa situazione finirà per intaccare la stabilità mentale e psicologica di Asuman che, in preda alla disperazione, salirà in cima ad un palazzo per lanciarsi nel vuoto e farla finita una volta per tutte. Per sua fortuna, Deniz la raggiungerà e la convincerà a non commettere una sciocchezza.

Intanto, ignaro della trappola ordita da Hakan, Ferit s'impegnerà per organizzare una bella serata romantica, durante la quale farà alla sua amata una vera proposta di matrimonio.

I sogni d'amore dell'imprenditore però andranno in frantumi quando apprenderà che la moglie ha intenzione di allontanarsi da lui, chiedendo addirittura la separazione. Le motivazioni addotte dalla cuoca, tuttavia, non convinceranno fino in fondo Aslan, il quale intuirà che dietro le affermazioni della Pinar si nasconde dell'altro e deciderà di indagare a fondo per arrivare alla verità. Dal canto suo, Nazli non avrà alcuna intenzione di farsi travolgere dagli eventi e, con l'aiuto dell'amica Fatos, s'introdurrà furtivamente nell'appartamento di Muzaffer nella speranza di trovare delle prove che possano aiutare lei e la sorella ad uscire dalla morsa dei ricatti di Onder.

Engin, Tarik, Fatos e Manami decideranno di concedersi una serata all'insegna del divertimento partecipando ad un gioco di logica, una "escape room". Proprio in questa circostanza, Engin comprenderà di essersi innamorato di Manami.

Nazli, resasi conto di non avere un'altra via d'uscita, sarà costretta a chiedere ufficialmente il divorzio da Ferit e persisterà nel non voler rivelare al coniuge di essere stata minacciata da Onder.

Quest'ultimo, ritenendo che i suoi piani ormai stiano andando per il verso giusto, deciderà di spingersi oltre e di affrontare anche Leman, intimandole di non provare ad ottenere l'affido di Bulut, altrimenti dirà ad Aslan che il padre ha assassinato proprio il genitore di Hakan quando ha scoperto che era l'amante della donna.

Intanto comincerà ad aprirsi qualche crepa nei piani del perfido marito di Demet: la Pinar si renderà conto che Pelin sta collaborando proprio con Hakan, e immediatamente informerà il consorte della sua scoperta. A questo punto, senza alcuna esitazione, l'imprenditore allontanerà l'ex fidanzata dall'azienda.

Arriverà il giorno dell'udienza per il divorzio in tribunale. A sorpresa il giudice respingerà l'istanza, esortando i coniugi a seguire una terapia di coppia per cercare di superare i loro problemi, dopodiché, al termine del percorso, valuterà con maggiore attenzione se dare il via libera o meno alle pratiche per la separazione. Quest'inattesa decisione spiazzerà Onder, il quale però sarà risoluto nel portare avanti i suoi intrighi per vincere la causa giudiziaria e riprendersi definitivamente Bulut in affidamento.

Invece per Fatos sarà tempo di una piacevole scoperta, giacché capirà di essersi innamorata di Tarik.

Spoiler Dolunay 12-13 settembre: lo scontro tra Hakan e Ferit

Quando il matrimonio tra Ferit e Nazli sembrerà ormai ad un passo dalla fine, interverrà il piccolo Bulut che risulterà decisivo nel loro riavvicinamento. Asuman, dopo aver creato tanti problemi alla sorella, deciderà di farsi coraggio e di riscattarsi, contattando Aslan e dicendogli perché la moglie tutto ad un tratto gli aveva detto di volersi separare. A questo punto il manager comprenderà che è giunto il momento di fermare Hakan, e rassicurerà la cognata, dicendole che sicuramente non andrà in galera. La ragazza, liberatasi dal grosso fardello che portava dentro di sé, troverà la forza per svelare anche a Deniz tutto ciò che hanno dovuto subire lei e la sorella dal malvagio marito di Demet.

A poco a poco i crimini e i complotti orditi dal rivale di Aslan verranno a galla e, soprattutto, Ferit, Deniz e gli altri amici avranno finalmente la certezza che il responsabile della morte di Demir e Zeynep è proprio Hakan. Quest'ultimo, rischiando di essere travolto dal crollo del suo castello di malvagità, tenterà un ultimo, disperato gesto per vendicarsi dell'imprenditore: assassinare Nazli.

I due antagonisti di Bitter Sweet si renderanno così protagonisti di uno scontro nella residenza dell'Aslan, prima del quale però Onder farà in tempo a mettere al corrente il suo acerrimo nemico del delitto commesso dal padre. Durante una colluttazione Ferit riuscirà a disarmare Hakan, il quale verrà poi braccato e arrestato dalla polizia. Subito dopo scatteranno le manette ai polsi anche per Demet, accusata di complicità con il coniuge.

L'ultima e romantica puntata della soap turca sarà ambientata nell'ultimo giorno dell'anno. Per festeggiare al meglio l'occasione, Deniz organizzerà un party nel suo locale: finalmente si assisterà a scene di assoluta spensieratezza, di dolcezza e divertimento, con i vari personaggi che saranno liberi dalle oscure trame di Hakan. Ma il tenero colpo di scena finale spetterà proprio a lei, la protagonista di Dolunay, la bella Nazli, la quale comunicherà a Ferit, in un tripudio di emozioni e sentimenti, di essere in dolce attesa: "e vissero felici e contenti".