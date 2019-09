Le vicende di Bitter Sweet-Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay) stanno ormai per giungere al termine. Gli spoiler degli episodi in onda lunedì 9 settembre dalle 14:45 alle 16:40 su Canale 5 rivelano che Leman proverà ad opporsi alla felicità ritrovata tra Nazli Pinar e Ferit Aslan.

Hakan Onder, invece, terrà in pugno la povera Asuman, la quale in preda alla disperazione arriverà addirittura a tentare il suicidio.

Leman continua a non fidarsi di Nazli

Le anticipazioni di Bitter Sweet del 9 settembre riportano che la storia d'amore tra Nazli e Ferit procederà a gonfie vele dopo il chiarimento avvenuto durante una passeggiata nel bosco. Gli amici e tutte le persone che li circondano non potranno fare a meno di notare il loro riavvicinamento, ad eccezione della signora Leman.

La madre di Aslan, infatti, non riuscirà proprio a fidarsi della Pinar, e di conseguenza la provocherà in diverse occasioni, facendole capire di non essere affatto convinta della sua sincerità.

Nel frattempo Hakan e Pelin continueranno a studiare un piano per impossessarsi della Pusula Holding.

Hakan minaccia Asuman

Onder, intenzionato a portare avanti le sue losche macchinazioni, arriverà a minacciare Asuman, dicendosi pronto a consegnare alle forze dell'ordine il video che mostra il momento in cui ha sparato a Muzaffer, il datore di lavoro che aveva cercato di abusare di lei.

La giovane, a questo punto, in preda alla disperazione e alla paura deciderà di togliersi la vita e salirà su un palazzo in costruzione con l'intento di lanciarsi nel vuoto.

Per fortuna Deniz Kaya riuscirà ad impedire alla sorella di Nazli di compiere l'insano gesto.

Ferit, intanto, organizzerà una cena romantica per fare a Nazli (Ozge Gurel) una vera proposta di nozze.

Riassunto episodi precedenti

Negli episodi precedenti di Bitter Sweet-Ingredienti d'amore, Nazli e Ferit (Can Yaman) sono riusciti finalmente a dichiararsi amore reciproco dopo aver trascorso una romantica notte che ha spazzato via le loro incomprensioni.

La coppia, infatti, dopo aver ritrovato la felicità ha deciso di concedersi un giorno di vacanza.

Hakan (Necip Memili) sta continuando a tramare alle loro spalle, organizzando un vile piano per mettere alle strette la chef, colpendo la sorella minore Asuman (İlayda Akdoğan). Onder, sicuro di essere riuscito nel suo intento, si è recato al ristorante di proprietà della cuoca per parlare con lei.

Tuttavia non è riuscito a trovarla, e così è andato alla villa dove si è imbattuto e scontrato con la signora Leman.

La madre di Ferit ha deciso di trasferirsi ad Istanbul per conoscere meglio la moglie del figlio (non nutrendo molta fiducia in lei) e soprattutto per prendersi cura del piccolo Bulut. In questa circostanza Hakan e Leman hanno dimostrato di conoscersi molto bene.

Infine ricordiamo ai fan di Bitter Sweet che, per rivedere le puntate già trasmesse su Canale 5, ci si può connettere online al sito Mediaset Play.