Tornano le anticipazioni riguardanti la nuova puntata di "Bitter Sweet, ingredienti d'amore", che andrà in onda lunedì 2 settembre su Canale 5, nel consueto orario delle 14.40 circa. Manca poco al finale di stagione e le ultime puntate della Serie TV turca saranno particolarmente emozionanti e ricche di colpi di scena; i fan della soap, rivelazione di questa estate, rimarranno sicuramente con il fiato sospeso.

Il rapporto tra Nazli e Ferit sarà messo a dura prova anche nell'episodio in onda il 2 settembre, dove la chef deciderà di lasciare per qualche giorno la città, dopo aver discusso con il marito. L'arrivo a Istanbul di Pelin, infatti, ha rotto gli equilibri già precari con Ferit e, oltre a tutto questo, si aggiungeranno le preoccupazioni per Asuman, la quale rischierà di mettersi nei guai.

Bitter Sweet, spoiler: Nazli si rifugia in campagna dopo la lite con Asuman e Ferit

Molti i colpi di scena nel nuovo episodio che dà inizio a una nuova settimana di programmazione di Bitter Sweet, dove i telespettatori vedranno Nazli stanca di tutti gli accadimenti avvenuti nell'ultimo periodo, non ultimo la ricomparsa di Pelin nella vita di Ferit.

L'ex fidanzata dell'imprenditore, in combutta con Hakan e Demet per far saltare il matrimonio degli Aslan, non perderà tempo e metterà zizzania tra i due novelli sposi.

Proprio causa della ex compagna, Ferit arriverà in ritardo all'intervista organizzata al locale di Nazli, mandando su tutte le furie la moglie. Quest'ultima, intanto, verrà a sapere che Asuman si è fatta prestare i soldi per saldare il debito delle tasse scolastiche da Deniz e litigherà per tale motivo con la sorella. Esasperata dalla situazione, la chef deciderà di lasciare la città rifugiandosi in campagna.

Ferit raggiunge la moglie in campagna

Nazli abbandonerà Istanbul, stanca di tutto ciò che sta accadendo nella sua vita nell'ultimo periodo. La chef lascerà la città e il lavoro al ristorante, per rilassarsi in campagna. Ferit, dopo aver scoperto dove si trova la ragazza, decide di raggiungerla. Asuman intanto, allo scopo di ridare il denaro a Deniz, accetterà di lavorare per un losco individuo, le cui intenzioni saranno poco chiare.

La giovane si troverà ben presto in pericolo e, giusto in tempo, verrà tratta in salvo proprio dal musicista.

Questo e molto altro nella nuova puntata in onda il prossimo 2 settembre, dove proseguiranno le vicende tormentate di Nazli Pinar e Ferit Aslan, in crisi a a causa di Pelin. Le puntate di Bitter Sweet già trasmesse su Canale 5 sono disponibili sul sito Mediaset Play, dove è possibile visionare anche diverse clip inerenti ai momenti più salienti di ogni episodio.