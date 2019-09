Lunedì 9 settembre prende il via l'ultima settimana di programmazione di 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore', la fortunata Serie TV turca rivelazione dell'estate 2019 e che vedrà il gran finale il prossimo 13 settembre.

Per l'ultima settimana, Canale 5 proporrà due appuntamenti pomeridiani a partire dalle 14,45 e sino alle 16,40 circa, nei quali i fan della soap potranno seguire le vicende legate a Nazli e Ferit.

I due, che sono finalmente riusciti a riunirsi dichiarandosi amore reciproco, saranno ancora vittime delle macchinazioni di Hakan. L'uomo arriverà a ricattare la giovane chef con un video compromettente su Asuman la quale, disperata, sarà sul punto di commmettere un gesto estremo.

L'Onder ricatta la moglie di Ferit per indurla a divorziare

Un doppio appuntamento attende i fan di Bitter Sweet nel pomeriggio di lunedì 9 settembre su Canale 5, nel consueto orario delle 14,45 circa, dove vedremo come il matrimonio di Nazli e Ferit sarà messo a dura prova dal perfido Hakan.

Il marito di Demet sarà disposto a tutto pur di vendicarsi di Ferit e farà di tutto per far saltare il suo matrimonio con la Piran, in modo da riottenere la custodia di Bulut. Per attuare il suo vile piano, l'Onder tenderà una trappola ad Asuman e con il video incriminante, ricatterà Nazli, minacciandola di consegnare il filmato alla polizia se non divorzierà da Ferit. Quest'ultimo intanto, ignaro di quanto sta accadendo, starà organizzando una serata speciale, con l'intenzione di fare una vera proposta di matrimonio alla moglie.

Bitter Sweet, spoiler del 9 settembre: Deniz salva Asuman dal suicidio

Nazli, a seguito del ricatto di Hakan, sarà disperata e chiederà aiuto a Fatos. Intanto Asuman, si sentirà terribilmente in colpa per aver messo nei guai la sorella e, per tale motivo, in preda alla disperazione, comincerà a vagare per la città, arrivando sino ad un cantiere edile. La sorella di Nazli quindi, salirà sino all'ultimo piano di un palazzo in costruzione e sembrerà voler commettere una schiocchezza.

Sarà Deniz ad intervenire e ad impedire il suicidio dell'amica, dopo averla rintracciata, preoccupato da una telefonata con la ragazza avvenuta poco prima. Dopo il tentato suicidio di Asuman, cosa deciderà di fare Nazli?

Emozioni e colpi di scena attendono i fan di Bitter Sweet anche nel pomeriggio del 9 settembre, quando i telespettatori rimarranno con il fiato sospeso per le vicende legate a Nazli e Ferit i quali, si ritroveranno a lottare ancora una volta contro le macchinazioni del perfido Onder.

Ricordiamo inoltre che, sul sito Mediaset Play, sono disponibili gli episodi già andati in onda, oltre a numerose clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.