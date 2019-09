La soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d'amore è quasi giunta al termine. La serie televisiva va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5. Gli ultimi episodi saranno trasmessi la prossima settimana e preannunciano un finale di stagione d'eccezione. Il 13 settembre il pubblico dovrà dire addio ai protagonisti tanto amati.

Grazie al forte sentimento d'amore tra Ferit Aslan (Can Yaman) e Nazli Pinar (Özge Gürel), Hakan verrà messo con le spalle al muro. Il perfido Hakan mediterà di uccidere la cuoca turca e di svelare a Ferit che suo padre è un assassino.

Nazli chiede il divorzio a causa di Hakan

I veri sentimenti di Ferit e Nazli sono da poco venuti alla luce e l'amore tra i due ha portato amore e serenità in tutta la loro famiglia. L'unico personaggio ancora dubbioso in merito alla loro relazione è la signora Leman tanto da aver voluto conoscere meglio la nuora. Intanto, Hakan chiederà ancora aiuto a Pelin per rimanere informato sulle novità della Pusula Holding.

Successivamente, il signor Onder ricatterà Nazli. L'uomo le mostrerà un video in grado di incolpare Asuman del delitto di Muzzaffer, anche se non è stato commesso nessun reato. In cambio del silenzio del marito di Demet, Nazli dovrà divorziare. La sorella della cuoca si sentirà in colpa per l'accaduto e tenterà di togliersi la vita. Fortunatamente, grazie all'intervento di Deniz tutto andrà per il meglio.

Ferit organizzerà una festa romantica per la consorte. Durante la serata speciale, lo zio materno di Bulut avrà intenzione di farle una sincera proposta di matrimonio. Nazli non la accetterà per proteggere la sorella e la sua scelta farà insospettire l'architetto. La donna si recherà insieme alla sua migliore amica a casa di Muzzaffer per tentare invano di risolvere la situazione.

Successivamente Tarik, Engin, Manami e Fatos decideranno di partecipare ad una escape room.

In quell'occasione il socio di Ferit si accorgerà di provare dei sentimenti verso l'insegnante giapponese. Frattanto, Hakan incontrerà la madre del suo rivale e minaccerà di raccontare a Ferit che suo padre è un assassino.

Hakan vuole uccidere Nazli

La relazione tra i protagonisti peggiorerà al tal punto da far finire i due in tribunale per il divorzio. Alla fine dell'udienza, il giudice non concederà loro la possibilità di separarsi e consiglierà una terapia di coppia.

I due giovani capiranno presto di amarsi ancora e si riconcilieranno. Hakan sarà deluso dai risultati ottenuti e mediterà di uccidere Nazli.

Infine, verranno scoperte tutte le malefatte del marito di Demet e i personaggi della soap si uniranno per denunciarlo e mandarlo in prigione per sempre. Solo in questo modo potrà pagare il male provocato e lasciare vivere Nazli e Ferit felici e contenti.