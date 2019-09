I fan del popolare dating show Uomini e Donne dovranno ancora attendere più di una settimana, per poter rivedere il loro programma preferito. La rete ammiraglia Mediaset continuerà ad essere occupata dall'avvincente soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore fino al 13 settembre. Negli appuntamenti in programma il 9 settembre (della durata di ben due ore), i telespettatori scopriranno finalmente il motivo per cui Ferit Aslan non sopporta così tanto la madre Leman.

L’architetto, mentre si troverà in camera da letto con la moglie Nazli Pinar, si lascerà andare ad un lungo sfogo riguardo al suo difficile rapporto con la madre svelando un trauma vissuto da bambino. Lo zio di Bulut si confiderà con la sua amata, dicendole di essere ai ferri corti con la donna che lo ha messo al mondo da quando l’ha sorpresa conversare al cellulare in modo affettuoso con un uomo che non era suo padre.

Trama del 9 settembre: Ferit parla con Nazli di sua madre

Negli episodi numero 71 e 72 in onda su Canale 5 lunedì 9 settembre, oltre a Pelin, un altro personaggio femminile metterà il bastone tra le ruote a Nazli e Ferit. L’architetto e la cuoca, proprio quando riusciranno ad andare molto d’accordo, dovranno fare i conti con le provocazioni di Leman. Quest’ultima, essendosi trasferita a casa del figlio per tenere sotto controllo i novelli sposi, non si farà per niente coinvolgere dal clima amoroso che si respirerà.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La nonna di Bulut crederà che il matrimonio tra l’imprenditore e la migliore amica di Fatos non sia del tutto reale. In seguito, precisamente mentre si troveranno in camera da letto, la cuoca approfitterà della situazione per chiedere al marito come mai è così freddo nei confronti di sua madre. L’architetto racconterà alla sua amata che, all’età di dieci anni, rimase sconvolto per aver sentito Leman parlare al telefono con un uomo dall’identità sconosciuta.

Sempre nel suo discorso, l’imprenditore preciserà a Nazli di non aver mai avuto il coraggio di mettere al corrente della sua spiacevole scoperta suo padre, in quanto aveva paura di ferirlo. Infine Ferit dirà alla sua dolce metà di non poter perdonare sua madre a causa della rabbia che porta dentro. Asuman e Deniz entreranno in possesso di un registratore vocale: lo metteranno a caricare con la convinzione che contenga della musica.

Intanto Hakan continuerà a tramare alle spalle dei novelli sposi grazie all’alleanza stretta con Pelin, con la certezza che presto tornerà a far parte della Pusula Holding. Il piano del losco uomo sembrerà funzionare, visto che l’Aslan farà sapere alla moglie di dover collaborare con la sua ex fidanzata per lavoro. Leman avrà ancora diffidenza nei confronti della nuora che non farà fatica a capirlo.

Successivamente, il marito di Demet si presenterà al ristorante e costringerà Nazli a lasciare Ferit. La cuoca scoprirà che sua sorella potrebbe finire in prigione per 15 anni, con l’accusa di aver ucciso un uomo chiamato Muzaffer. Intanto l’Aslan si deciderà a chiedere la mano della Pinar in modo reale. Asuman, affranta per aver messo la chef di nuovo in una brutta situazione, tenterà di lanciarsi dal tetto di un appartamento in costruzione. Deniz, ancora una volta, accorrerà in aiuto della sua amica, riuscendo ad impedirle di compiere l’atroce gesto.

Riassunto puntata di mercoledì 4 settembre

Nella puntata della telenovela Dolunay trasmessa mercoledì 4 settembre, Nazli e Ferit, durante la lunga passeggiata nel bosco, si sono accorti di essersi persi. Intanto Demet, non appena Deniz è uscito di casa, ha approfittato della situazione per nascondere sotto il tavolo il registratore contenente la confessione di Hakan. Pelin è andata a trovare Leman, rivelandole che fu la moglie dell’Onder a farla lasciare con il figlio e tutto questo per invidia. Inoltre la Turan ha fatto credere all’anziana donna che l’architetto e la cuoca non si occupano di Bulut come dei veri genitori. Nazli e Ferit hanno deciso di trascorrere la notte in una casa disabitata. La chef ha ribadito al marito di essere scappata da lui perché voleva starsene un po’ da sola. L’imprenditore, dopo aver detto alla cuoca di averla perdonata con tutto il suo cuore, l’ha baciata in modo appassionato. Il giorno seguente Asuman ha ricevuto una telefonata da Muzaffer il quale l'ha minacciata di voler diffondere delle sue fotografie in intimo se non si fosse presentata a casa sua. Infine, Leman ha detto a Deniz di non riuscire a capire come abbia fatto Nazli a stregare il cuore di suo figlio.