Manca poco al grande finale della Serie TV Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay), campionessa di ascolti su Canale 5 di questi mesi estivi. A tal proposito, la soap si concluderà venerdì 13 settembre. Nelle battute finali della serie turca si prevedono molteplici colpi di scena. Tra quest c'è Nazli Pinar che verrà ricattata da Hakan mentre Asuman tenterà di togliersi la vita.

Bitter Sweet: Nazli minacciata da Hakan

Le anticipazioni sulle prossime puntate di Bitter Sweet svelano che Hakan forzerà Nazli a richiedere il divorzio da Ferit. Infatti, l'uomo farà vedere alla Pinar un filmato in cui Asuman spara a Muzzafer: questa prova potrebbe mandare in galera la giovane. Onder minaccerà la moglie di Ferit allo scopo di riavere in affidamento il piccolo Bulut, ma in particolar modo per appropriarsi delle quote della Pusula Holding.

Nazli, per sottrarsi al ricatto dello spietato imprenditore, dopo aver provato a indurre invano Muzzaffer a non sporgere denuncia contro sua sorella, contatterà un bravo avvocato, ma non riuscirà a ottenere alcuna soluzione. Infatti, alla Pinar verrà solo confermato che Asuman rischia di finire in prigione per cinque lunghi anni. A tal proposito, il marito di Demet farà presente alla chef che la Polizia verrà a conoscenza del tentato omicidio commesso dalla sua consanguinea se lei non si darà subito una mossa per avviare le pratiche di divorzio da Ferit.

Gli spoiler dei prossimi episodi di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, inoltre, ci rivelano che Nazli entrerà completamente in crisi dopo essere stata minacciata da Hakan proprio nell'ultimo periodo in cui aveva scelto di dare un'altra occasione alla sua relazione amorosa con Ferit, mentre Asuman presa dal senso si colpa si metterà nuovamente in un guaio serio. Quest’ultima, affranta da provocare solamente sofferenze a tutte le persone che le vogliono bene, incomincerà a girovagare per le strade di Istanbul fino a quando non entrerà in una palazzina in costruzione.

Nazli si arrende al ricatto, Asuman salvata da Deniz

Pertanto Asuman si dirigerà all'ultimo piano dell'edificio e, in balia di una profonda angoscia, salirà sul cornicione con l'intenzione di gettarsi nel vuoto. Deniz, dopo aver ricevuto la chiamata da parte di Asuman, correrà immediatamente a cercarla riuscendo a localizzarla in poco tempo. Kaya proverà in tutti i modi a far ragionare l'amica, visto e considerato che la ragazza gli confermerà di volersi togliere la vita.

A questo punto, il musicista avendo paura di non essere in grado di salvare Asuman, deciderà di telefonare a Nazli che subito dopo giungerà sul posto con Fatos. La cuoca sarà completamente sconvolta dal gesto estremo della sorella, e cercherà disperatamente di farla ragionare. Alla fine, sarà proprio il fratello di Demet che riuscirà ad evitare che la giovane commetta una follia fingendo di volersi buttare con lei.