Nel salotto di Domenica In oggi Mara Venier ha ospitato di nuovo Stefano De Martino: l'ex ballerino di Amici ha parlato dei suoi nuovi progetti di lavoro, si è emozionato nel parlare di suoi figlio Santiago ed ha svelato come è avvenuto il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez.

La storia d'amore tra Stefano e Belen è nata negli studi Mediaset e in breve tempo i due coronarono il loro sogno d'amore: dall'unione nacque Santiago.

Purtroppo però, come un fulmine a ciel sereno la coppia si lasciò nel dicembre del 2015. Stefano ebbe vari flirt, mentre la showgirl argentina iniziò una liaison con il pilota Andrea Iannone. Solamente da qualche mese i due coniugi sono tornati insieme e ad oggi sembrano essere inseparabili.

Incalzato da Mara Venier, il partenopeo ha raccontato come è riuscito a ricomporre la sua famiglia. De Martino ha utilizzato delle parole al miele verso la sua consorte: "Come ci siamo ritrovati?

Non ci siamo mai lasciati". Stefano ha riferito che anche se i due per alcuni anni sono stati lontani, tra loro c'è sempre stato qualcosa ad unirli: con molta probabilità il "collante" è stato proprio il primogenito della coppia. Il conduttore Rai poi ha spiegato che è stato molto fortunato a non perdere di vista sua moglie, visto che alcune storia non finiscono sempre con il lieto fine. Infine, ha confidato: "Certe cose le apprezzi solo quando le perdi".

De Martino poi ha annunciato che sogna di avere tre bambini, dunque vorrebbe allargare la famiglia anche se al momento non c'è nulla all'orizzonte. Poi, ha confidato di voler lavorare di nuovo al fianco di Belen come avvenuto per la Notte della Taranta e per il Festival di Castrocaro.

Insomma, le parole di Stefano De Martino ancora una volta sono suonate come una vera e propria dichiarazione d'amore nei confronti della moglie. D'altronde lo stesso ex conduttore ha ammesso che Domenica In porta molta fortuna alla sua storia d'amore.

Stefano commosso per Santiago

Stefano De Martino, dopo aver speso delle belle parole per Belen Rodriguez, ha parlato di suo figlio: il conduttore partenopeo ha svelato di aver paura che un giorno il rapporto con Santiago possa svenire poiché il primogenito della coppia cresce troppo in fretta. De Martino poi ha raccontato alla padrona di casa che suo figlio è molto testardo, proprio come la mamma. Tuttavia Stefano ha ammesso che Belen nel corso degli anni si è ammorbidita negli atteggiamenti, anche se risulta essere molto pignola e precisa nelle cose.

Nel frattempo, durante l'intervista di Stefano De Martino a Domenica In la più grande di casa Rodriguez ha pubblicato una Instagram Stories nella quale ha fatto capire che ha seguito la puntata della collega Mara Venier.