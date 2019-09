Elodie Di Patrizi è stata ospite di Mara Venier nella puntata di Domenica In di oggi, 22 settembre. La cantante italo-francese ha parlato dei suoi successi, della sua vita fin da quando era bambina e del carattere che fondamentalmente non è mai cambiato.

Oltre ai momenti di gioia, l'artista 29enne si è soffermata anche sulle fasi più toccanti della sua esistenza, tra cui l'esperienza vissuta ad Amici e il rapporto con Maria De Filippi ed Emma Marrone.

In merito a quest'ultima, Elodie ha rivelato di esserle molto legata e ha voluto mandarle un messaggio di vicinanza in diretta televisiva, poiché la cantante salentina ha da poco annunciato di avere dei problemi di salute.

Il messaggio di Elodie per Emma Marrone: 'Siamo tutti con lei'

Elodie Di Patrizi dagli studi di Domenica In ha voluto spendere parole di affetto e solidarietà verso Emma Marrone: "È una donna molto forte che stimo tanto.

So che affronterà tutto, come sempre".

Subito dopo è stato mostrato un vecchio filmato in cui l'artista pugliese si sfogava dopo essere stata operata per un tumore: "È la ferita che mi ha fatto meno male, la cicatrice indica che il male è stato tolto. Il male che resta dentro, ad esempio, è quello che viene dalle parole scagliate con irruenza". Terminato il video, in trasmissione si è avvertito un certo clima di tensione data la delicatezza della vicenda.

Elodie, a questo punto, con un filo di voce ha voluto aggiungere: "Penso che sappia che le vogliamo bene tutti e spero di sentirla presto. Le ho mandato un messaggio, siamo tutti con lei".

Elodie parla della De Filippi e di Marracash

Durante l'intervista rilasciata a Mara Venier, Elodie ha speso parole molto importanti per Maria De Filippi, con la quale ha instaurato un rapporto speciale dopo la sua esperienza ad Amici 15: "Maria è stata la prima a credere in me, una madre dal punto di vista musicale ed artistico.

La ringrazierò sempre e spero di essere un'ottima 'figlia' per lei", ha spiegato.

Successivamente l'interprete di "Tutta colpa mia" si è soffermata sulla storia d'amore che sta vivendo con il rapper Marracash: "Ci vogliamo molto bene, ci stiamo conoscendo, lo stimo molto". Mara Venier le ha chiesto se il fidanzato la rende felice e, dopo aver ricevuto una risposta affermativa dalla sua ospite, la conduttrice ha esclamato: "Allora viva Marracash!".

Elodie e Marracash hanno coronato il loro amore grazie al successo estivo "Margarita". La coppia musicale dell'estate, infatti, ha scoperto di avere una bella intesa anche nella vita di tutti i giorni. La cantante e il rapper già da qualche tempo condividono sui social dei teneri scatti che mostrano la loro grande complicità.