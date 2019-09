Nella puntata di domenica 29 settembre, Loretta Goggi è stata ospite a Domenica In per raccontare la sua vita, i suoi esordi e i suoi successi della sua carriera artistica, tra cui "Maledetta primavera". Durante l'intervista si è respirata un'atmosfera festosa, creata grazie a Mara Venier che si è sempre divertita quando pone le domande ai propri ospiti e a volte si lascia prendere dalla "ridarola".

Infatti, la padrona di casa ha fatto una domanda sulla prima volta della cantante, scoppiando in una fragorosa risata. La Goggi è apparsa imbarazzata ma divertita e ha creato subito complicità con la conduttrice del programma, con la quale c'è un grande rapporto di amicizia.

Mara intervista Loretta Goggi a Domenica In

L'intervista di Mara Venier a Loretta Goggi, è iniziata così: "Parlami della tua prima volta".

La cantante ha risposto imbarazzata: "Ma che sei matta? Per me la prima volta vuol dire proprio quello". La padrona di casa è scoppiata a ridere ma poi le ha spiegato che non c'è nulla di malizioso nella domanda: "Ma no, la tua prima volta da giudice a Tale e Quale". Poi la cantante ha raccontato divertita: "È imbarazzante e tu ne sai qualcosa perché poi questo non è un talent dove scopriamo persone nuove, sono persone che hanno comunque un mestiere e giudicare i miei colleghi non era un qualcosa che amavo molto".

La Goggi ha poi aggiunto: "Carlo Conti mi disse la prima volta: 'abbiamo dei personaggi che vengono a fare delle imitazioni, ma hanno intenzione di essere giudicati soltanto da te'. Io gli dissi che non avevo le capacità per farlo e alla fine abbiamo fatto quattro puntate. Sono andate tutte bene e così ci siamo rincontrati". Prima di diventare giurata a Tale e Quale, Loretta era sul punto di lasciare il mondo dello spettacolo: "È stata una terapia, questo ritorno alla mia professione. Ricordo che non mi interessava più nulla, ma ora ho dei compagni meravigliosi come Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme".

La Goggi racconta come ha conosciuto Gianni Brezza

Dopo Tale e Quale, si è parlato del grande amore di Loretta Goggi, il marito Gianni Brezza. "Ma sai che io e Gianni ci siamo conosciuti molti anni prima?" ha esordito Mara Venier. "No, mio marito non me l'ha mai detto" ha risposto la Goggi. "Ci siamo conosciuti nel 1968 a Capri, lui era di una bellezza... Ho visto questo giovane ragazzo di 31 anni e devo dire che ci ho fatto qualche pensierino, ma peccato che ero già sposata con il mio primo marito" ha continuato la padrona di casa di Domenica In.

Dopodiché la conduttrice ha aggiunto rivolgendosi a Loretta: "Comunque, stai tranquilla non è accaduto nulla tra noi". Un video ha ripercorso la sua storia d'amore assieme a Brezza, che oggi Loretta ha ricordato con malinconia: "Era un accentratore, aveva un grande senso dell'amicizia. Quando eravamo a tavola con degli amici, ogni tanto mi accarezzava il braccio, come dire 'ora basta così, stai zitta' e lui iniziava a chiacchierare con gli altri.

Oggi i suoi amici mi hanno detto 'ma allora ce l'hai la voce?' Però anche se aveva questo suo atteggiamento, lui mi piaceva moltissimo".