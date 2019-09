Domenica 15 settembre è iniziata una nuova stagione di Domenica In condotta da Mara Venier. Per l'occasione la padrona di casa ha voluto fortemente tra i suoi Romina Power. Quest'ultima si è resa protagonista di una gaffe, che però ha fatto ridere il pubblico da casa e quello presente in studio.

L'artista italo-americana nel salotto di Rai1 ha raccontato della nascita della sua seconda nipotina, avuta da Cristel Ha parlato dei suoi nuovi progetti di lavoro, che la vedono di nuovo impegnata al fianco di Al Bano Carrisi.

Poi ha parlato della nascita dei suoi bambini, raccontando un aneddoto.

La Venier ha chiesto alla sua ospite se si sentisse ancora con l'ostetrica, la Power ha risposto con molto rammarico: "Finché era in vita si, non c'è più purtroppo". Romina poi ha proseguito, riferendo che la signora Mirella era più grande di lei. A quel punto Cristel Carrisi che era in collegamento è scoppiata a ridere.

Tra l'imbarazzo di mamma Romina e Mara Venier, l'ex moglie di Al Bano ha chiesto alla figlia come mai stesse ridendo senza un valido motivo.

Allora ha preso la parola Mara Venier svelando l'arcano: "Sono riuscita a resuscitare Mirella". All'entrata in studio della signora, l'artista italo-americana è rimasta piuttosto perplessa, ma allo stesso momento felice e stupita.

L'ex moglie di Al Bano era convinta che l'ostetrica fosse passata a miglior vita, perché non aveva dato alcuna risposta alla partecipazione per il matrimonio di Cristel.

La diretta interessata ha così spiegato che, in quel momento non si trovava in Italia e quindi non aveva risposto all'invito. Una volta capita la gaffe Romina Power ha concluso: "Che figuraccia". Il siparietto messo in scena dalle protagoniste, ha fatto sorridere i presenti in studio ed i tanti telespettatori di Domenica In.

È polemica sui vaccini: Cristel Carrisi zittisce Romina Power

Romina Power ha sempre mostrato di non avere peli sulle lingua.

Nella giornata di ieri, parlando dei suoi due nipotini l'artista italo-americana si è sfogata: "Non ho assolutamente potere decisionale su di loro, decidono tutti i genitori". A tali affermazioni la Venier ha chiesto come mai, fosse così giù di morale. A quel punto l'ospite di Domenica In ha tirato in ballo la questione dei vaccini, affermando che i suoi nipoti ne fanno troppi. Senza mezzi termini la Power si è mostrata contraria, ma è stata prontamente zittita dalla figlia Cristel: "Io penso che bisogna fidarsi del medico".

In seguito alle affermazioni della Power sul web è nata una sorta di polemica, con utenti hanno espresso un giudizio negativo contro l'artista. A sedare gli animi ci ha pensato la risposta di Cristel, che ha messo tutti d'accordo.