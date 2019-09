Dopo il grande successo che hanno riscosso in Italia le due soap turche Cherry Season - la stagione del cuore, e Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, visto che sono riuscite a raggiungere anche il 18% di share, i dirigenti dell’ammiraglia Mediaset potrebbero fare un regalo ai telespettatori. Arriva una grande novità che sicuramente verrà accolta con molto entusiasmo e gioia dai fan di Can Yaman, che nella Serie TV Dolunay ha interpretato il ruolo di Ferit Aslan.

Ci sarebbe la possibilità di poter rivedere l’attore turco nella fiction Erkenci Kus, composta da un totale di 51 puntate dalla durata di 120 minuti l’una, quando il programma di Maria De Filippi giungerà al termine di stagione, precisamente la prossima estate. Nel nuovo sceneggiato, Can ha recitato al fianco di Demet Ozdemir, e tra i protagonisti vi è anche l’attrice Oznur Serceler che ha rivestito i panni della stilista Fatos da Bitter Sweet.

L’interprete di Ferit potrebbe ritornare su Canale 5 la prossima estate

La prossima settimana su Canale 5 andranno in onda le ultime puntate della soap opera che ha segnato il ritorno sul piccolo schermo italiano dell’attrice Ozge Gurel. È in arrivo una clamorosa sorpresa, per coloro che si sono affezionati all’interprete dell’architetto Ferit Aslan a partire dallo scorso giugno. Stando a quanto è stato annunciato sul web, l’affascinante Can Yaman potrebbe tornare ad occupare la fascia Mediaset nell’estate 2020.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Al momento si tratta soltanto di indiscrezioni, poiché non è ancora arrivata la conferma ufficiale. Nello specifico colui che ha interpretato il ruolo dello zio di Bulut, farà parte di un’altra serie televisiva molto più lunga intitolata Erkenci Kus, trasmessa sull’emittente turca Star Tv a partire dal 26 giugno 2018, e a quanto pare ci sono tutti i presupposti per poterla vedere nel nostro Paese.

Can nel corso di varie interviste ha avuto modo di svelare alcune anticipazioni esclusive sul suo nuovo personaggio, visto che, oltre a dichiarare che è molto diverso da Ferit e più simile al suo modo di essere, ha sottolineato di aver dovuto subire una vera trasformazione fisica.

La trama della soap Erkenci Kus con protagonista Can Yaman

Inizia quindi il conto alla rovescia per la probabile messa in onda nel nostro Paese della nuova soap Erkenci Kus, il cui titolo tradotto in italiano significa uccello mattiniero, visto che il prossimo giugno potrebbe prendere benissimo il posto di Uomini e Donne.

La trama di questa serie prodotta da Gold Film, e che vede protagonista Can Yaman, racconta le avventure e le vicende della famiglia Divit, che possiede una compagnia pubblicitaria situata ad Istanbul e nota in tutta la Turchia. Il titolare dell’azienda, il signor Aziz, intenzionato ad andare in pensione, deciderà di affidare le redini della sua impresa ai figli Emre e Can, dopo essersi accorto di non essere più in grado di gestire al meglio il suo grande impero.

Quest’ultimo è un talentuoso fotografo molto popolare che, dopo aver passato gran parte della sua vita a viaggiare, rimetterà piede in città proprio per aiutare il padre, il fratello invece avrà il compito di occuparsi della contabilità. Can si vedrà quindi costretto a cambiare le sue abitudini, ma grazie al suo nuovo mestiere farà la conoscenza di una giovane ragazza chiamata Sanem Aydin (Demet Ozdemir) proveniente da un umile quartiere, che assumerà al suo servizio. Quest’ultima si metterà alla ricerca di un lavoro dopo aver rinunciato a sposarsi con un uomo che non ha mai amato. L’incontro tra Can e Sanem darà una svolta nella vita di entrambi, visto che nascerà una forte storia d’amore, ma come accade in tutte le favole dovranno affrontare numerosi ostacoli sulle loro strade per poter stare insieme.