Eliana Michelazzo è tornata al centro del Gossip. Questa volta di mezzo non c’è nessun matrimonio fantasma e la romana ha semplicemente deciso di scrivere a Pamela Prati. Pertanto, dopo lo scandalo Prati-Caltagirone, la Michelazzo è tornata a farsi sentire. Tramite una lettera pubblicata sulle pagine della rivista Di Più, Eliana Michelazzo ha fatto un appello all’ex diva del Bagaglino per ricucire i rapporti: “Ho deciso di scriverti perché da troppo tempo non abbiamo contatti”.

La Michelazzo trova l'amore

Eliana ha raccontato alla Prati di aver trovato l’amore in carne e ossa, grazie a Daniele Bartolomeo. In un passaggio la Michelazzo ha sottolineato l’esistenza del giovane, poiché alla luce di ciò che era stato rivelato nei mesi scorsi, per dieci lunghi anni sarebbe stata impegnata in una relazione-fantasma con un 'presunto Simone Coppi'. Eliana e Daniele si frequentano da circa un mese e spesso appaiono insieme su Instagram e nelle foto scattate dai paparazzi.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, rivolgendosi alla sua ex amica, ha detto: “Siamo state due vittime di un disperato bisogno d’amore”. La romana ha lasciato intendere di voler riallacciare i rapporti con la Prati, poiché la ritiene un’amica preziosa. Nella lettera, Eliana ha invitato la Prati a credere di nuovo nell’amore, poiché tutti possono essere felici: “Vorrei condividere con te la mia rinascita, rivederti, dare speranza anche a te”.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

L’ex agente ha concluso dicendo che tutti possono rinascere dalle proprie ceneri.

Adesso che la lettera è stata resa di dominio pubblico, bisogna vedere se la destinataria del messaggio abbia voglia o meno di rispondere. L’unica cosa certa è che Pamela Prati sembra voglia chiudere il conto con la sua vecchia vita. La showgirl, infatti, sembra essere sempre più intenzionata a tornare alle origini rinunciando al suo nome d'arte e facendosi chiamare con quello di battesimo, Paola Pireddu.

Selvaggia Roma ed Eliana inseparabili

Eliana Michelazzo, dopo lo scandalo che l’ha coinvolta insieme alla ex socia Pamela Perricciolo, ha avuto al suo fianco Selvaggia Roma. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo per un periodo è stata anche assistita dall’agenzia di Eliana e Donna Pamela. Tra la Michelazzo e la Roma oggi si è instaurato un legame che sembra essere indissolubile. Se Eliana è riuscita a trovare la sua serenità, un po’ lo deve anche a Selvaggia.

Quest’ultima in più di un'occasione sul web non si è mai tirata indietro dal difendere l'ex agente dalle accuse dei follower. In molti, infatti, sono sempre stati convinti che Eliana Michelazzo non sia mai stata del tutto estranea alla vicenda di Mark Caltagirone.