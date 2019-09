Ella & John è il film che Rai 2 manderà in onda nella prima serata tv di giovedì 19 settembre, a partire dalle ore 21:20. Questa pellicola cinematografica è uscita nelle sale nel 2017 ed è diretta dal regista toscano Paolo Virzì. Tratto dal romanzo In viaggio contromano, dello scrittore statunitense Michael Zadoorian, il lungometraggio in questione ha una durata di 112 minuti e consiste di una commedia sentimentale caratterizzata anche da risvolti inaspettati e drammatici.

Il film viene mandato in onda in occasione della XXVI Giornata Mondiale dell’Alzheimer. A tale proposito, in seconda serata, il secondo canale Rai trasmetterà il documentario Dimenticanze, con la filosofa Michela Marzano.

Sinossi del film Ella & John

I protagonisti del film Ella & John sono Ella e John Spencer, una coppia di ottantenni, uniti in matrimonio da molti anni e ancora legati da un sentimento molto forte.

Ormai giunti a un'età importante, però, per restare in salute, Ella e John necessitano di sottoporsi a delle cure mediche che potrebbero costringere i due a separarsi. Vincolati da un amore ancora vivo e tenace, né Ella né John intendono accettare questa separazione.

Per questo motivo i due decidono di partire insieme per un lungo viaggio. Per farlo, la coppia monta sul loro vecchio camper, chiamato The Leisure Seeker (in italiano il cercatore di svago), e procede in direzione di Boston, dove si trova la casa del celebre scrittore Ernest Hemingway.

Per non 'spoilerare' il resto del film e per conoscere il prosieguo della storia non resta che vedere la pellicola su Raidue nella prima serata di giovedì 19 settembre.

Il cast di attori

Gli assoluti protagonisti del film Ella & John sono due mostri sacri del panorama cinematografico internazionale. La famosa attrice Helen Mirren, infatti, veste i panni di Ella, mentre l’attore canadese Donald Sutherland interpreta il ruolo di John Spencer.

Nel cast del film, inoltre, figurano Christian McKay, nella parte di Will Spencer, Janel Moloney, in quella di Jane Spencer, Dana Ivey, nel ruolo di Lilian e Robert Pralgo che presta il volto a Phillip.

In questo lungometraggio di Paolo Virzì, il suo primo in inglese, figurano infine anche gli interpreti David Silverman, Kirsty Mitchell, Gabriella Cila, Dick Gregory e Lucy Catharine Haskill. Tra i principali riconoscimenti ottenuti dal film meritano di essere ricordati il Leoncino d'Oro al Festival del Cinema di Venezia del 2017 e il Nastro Cinema Internazionale per la regia conferito a Paolo Virzì per l'edizione 2018 del Premio Nastro d'Argento.

Sempre nel 2018, infine, la protagonista Hellen Mirren ha anche ricevuto una candidatura al Golden Globe per la categoria 'migliore attrice in un film commedia o musicale'.