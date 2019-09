I fan di Emma Marrone sono ancora sotto choc dopo che la cantante sui suoi canali social ha annunciato di doversi prendere un momento di pausa dalla musica. La cantante ha scritto che doveva assentarsi per un po' di tempo per curarsi, aggiungendo di dover chiudere definitivamente i suoi conti con il passato. Parole che ovviamente non sono passate inosservate e che hanno fatto preoccupare i suoi tantissimi sostenitori.

Ieri, un servizio trasmesso nel corso del Tg1, sembra aver fatto chiarezza sulla malattia che ha colpito la cantante: il telegiornale della rete ammiraglia, infatti, ha parlato di tumore.

La verità sulla malattia di Emma Marrone svelata al Tg1: 'La cantante colpita da neoplasia'

'Sempre più giovani sono colpiti da tumore, ultimo il caso di Emma': esordisce così il servizio del telegiornale curato dalla giornalista Ada De Santis.

Nel corso del servizio, poi, è stato intervistato anche un medico esperto il quale ha aggiunto che ci sono dei tumori molto frequenti anche nell'età giovanile.

Il medico, poi, ha voluto fare i suoi migliori auguri di pronta guarigione alla cantante salentina, dicendo che dalle notizie che sono state diffuse sembrerebbe che Emma sia stata colpita da una neoplasia. Il medico, però, ha rassicurato tutti dicendo che il caso della cantante sarebbe decisamente molto sensibile ai trattamenti medici e che la chirurgia potrebbe giocare un ruolo importantissimo da questo punto di vista.

Insomma dalle parole del medico intervistato nel corso del Tg1 sembrerebbe proprio che la situazione di Emma sia sotto controllo e soprattutto che sia risolvibile. La cantante stessa, qualche giorno fa, ha incontrato dei fan per strada e li ha tranquillizzati dicendo loro di stare sereni perché lei lo era. Insomma non ci resta che fare il tifo per Emma e sperare che questo brutto momento possa passare al più presto.

Tanto affetto per Emma Marrone sui social ma anche dei commenti di haters

Intanto si moltiplicano i messaggi d'auguri e di affetto nei confronti della cantante, soprattutto sul mondo social. In tantissimi le stanno augurando una pronta guarigione e le chiedono di non mollare e di tornare ad esibirsi sul palco ancora più forte di prima. Toccante il messaggio d'affetto di 'mamma' Maria De Filippi così come quello del suo ex fidanzato Marco Bocci e dell'amica e collega Alessandra Amoroso.

Non sono mancati dei commenti idioti da parte di alcuni haters. In giro, infatti, si leggono commenti da parte dei fan di Matteo Salvini i quali sono arrivati ad augurare la morte alla cantante, non avendo gradito la dura presa di posizione della Marrone contro il leader della Lega.