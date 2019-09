Sono tantissimi i personaggi famosi che si stanno esponendo sui social network per supportare Emma Marrone in un momento così delicato della sua vita. La scelta di due persone che hanno avuto a che fare con la cantante di non scriverle un pensiero sui social network dopo aver saputo che dovrà assentarsi per un problema di salute, ha fatto storcere il naso a molti. Mentre la "Brown" si apprestava ad intraprendere una battaglia contro la malattia, Belen Rodriguez e Stefano De Martino festeggiavano in un locale il loro anniversario.

Belen e Stefano prendono le distanze da Emma

Venerdì 20 settembre è un giorno che Emma Marrone, Stefano De Martino e Belen Rodriguez non dimenticheranno mai per motivi molto diversi. Nella giornata di ieri, infatti, la cantante ha annunciato di doversi fermare per un problema di salute, mentre i due coniugi hanno festeggiato un importante anniversario.

Le parole che la salentina ha scelto per comunicare ai fan di doversi prendere forzatamente un periodo di pausa, hanno commosso chiunque le abbia lette: l'artista, infatti, ha rassicurato tutti dicendo che andrà bene e che tornerà più forte di prima.

"Abbiamo ancora tante cose da vivere insieme", ha scritto la 35enne rivolgendosi soprattutto a quei sostenitori che non vedono l'ora di festeggiare con lei i suoi primi 10 anni di carriera (nel 2020).

Mentre la vincitrice di Amici si preparava ad dover affrontare l'ennesima battaglia contro la malattia, l'ex fidanzato Stefano e colei che gliel'ha portato via, Belen, usavano i social network per dichiararsi amore.

Ieri, infatti, era sia il compleanno della showgirl argentina che l'anniversario di matrimonio della coppia che da anni è costantemente al centro del Gossip.

Sui profili Instagram dei genitori di Santiago, infatti, sono state pubblicate tantissime foto e alcuni video (tra cui quello del giorno delle nozze, nel 2013) che ripercorrevano i 6 anni insieme: in tarda serata, poi, i due hanno festeggiato in un esclusivo locale di Milano con amici e parenti.

Marco Bocci supporta Emma, Stefano la 'snobba'

A far storcere il naso a molti utenti del web, è stato il gelo con il quale Belen e Stefano hanno affrontato la notizia sulla malattia di Emma: il ballerino e la cantante non stanno più insieme da tanto tempo, ma lui non si è esposto pubblicamente con un messaggio d'affetto (forse l'ha fatto in privato) dopo aver appreso la brutta notizia.

Se De Martino ha preferito sposare il silenzio sul problema di salute che ha colpito la sua ex, Marco Bocci ha usato i social per far sapere a tutti di essere vicino alla Marrone e di fare il tifo per lei.

"Sono sicuro che andrà tutto bene.

Chiudi i conti in fretta. Tu sei bella ma anche cazzuta, ti aspettiamo tutti", ha scritto l'attore su Instagram.

Se la Rodriguez non se l'è sentita di manifestare pubblicamente vicinanza nei confronti di una persona con la quale ha avuto a che fare in passato, Laura Chiatti (moglie di un ex di Emma, esattamente come Belen) ha invece consigliato all'amica di proseguire a testa alta e sconfiggere ancora una volta la malattia.