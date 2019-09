Gli haters dei social non si fermano neppure davanti all'annuncio di un personaggio famoso che ha rivelato di doversi fermare per motivi di salute. Stiamo parlando della cantante salentina Emma Marrone che ha recentemente dichiarato sui social di doversi prendere un periodo di stop dalla scena musicale per risolvere un problema di salute. Una notizia che ha lasciato senza parole i fan della cantante, lanciata dalla scuola di Amici, ma che ha anche attirato i commenti a dir poco vergognosi di alcuni haters.

In particolar modo sui social sono stati pubblicati alcuni commenti sopra le righe da parte dei fan di Matteo Salvini che, nel ricordare la dura presa di posizione della cantante nei confronti del leader della Lega, hanno preso di mira l'artista con insulti e pesanti critiche.

Pesanti insulti contro la Marrone dai sostenitori di Salvini

Diversi i commenti tutt'altro che soft che si leggono in queste ore sui social contro la Marrone.

"Ora non avrai tempo di parlare di Salvini" e poi ancora "Ben ti sta, così impari a criticarlo". Parole a dir poco al vetriolo quelle scritte nei confronti della cantante da parte dei sostenitori del leader leghista e che hanno scatenato subito un vespaio di polemiche in rete e sui social.

In moltissimi, infatti, si sono schierati dalla parte dell'artista bollando come 'vergognosi' i commenti scritti nei suoi confronti.

Insulti che hanno scatenato la reazione negativa anche da parte del regista Gabriele Muccino che proprio recentemente ha avuto modo di lavorare fianco a fianco con Emma nella lavorazione del film 'I Migliori anni' che sarà in tutte le sale cinematografiche dal febbraio 2020.

Muccino, commentando quanto stava accadendo sul web, ha scritto: "Insultate me, uomini col cuore pieno di vermi". E va detto che il suo commento diretto e incisivo contro gli haters della Marrone ha fatto subito il giro della rete ed è stato condiviso in pochissime ore da migliaia di followers della cantante.

Tanti messaggi d'affetto per Emma, la dedica della De Filippi

Al momento, invece, Emma ha preferito non replicare a questi attacchi vergognosi che le sono stati mossi sui social. La cantante, come aveva annunciato su Instagram, a partire da questo lunedì (23 settembre) si prenderà un momento di pausa per potersi dedicare a se stessa e risolvere i suoi problemi di salute.

In questi giorni sono stati tantissimi i personaggi famosi che hanno voluto esprimere la loro solidarietà alla cantante salentina.

Prima fra tutti Maria De Filippi che ha diffuso proprio una nota stampa sui social con la quale faceva sapere ad Emma che lei ci sarà sempre e che potrà contare sul suo aiuto e sul suo sostegno in ogni momento.