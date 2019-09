Nel giorno in cui sul web hanno impazzato le dichiarazioni di un'ex collega di Emma Marrone sul suo attuale stato di salute, l'ufficio stampa dell'artista ha deciso di esporsi per fare delle importanti precisazioni. Stando al comunicato che è stato diramato nelle scorse ore, le uniche notizie ufficiali che riguardano la cantante sono quelle che lei stessa ha pubblicato sui suoi profili social.

La nota dell'ufficio stampa

Sono passate poche ore da quando in rete hanno cominciato a circolare dichiarazioni di un'amica di Emma Marrone rilasciate a "Di Più" sull'operazione che ha subito l'artista nei giorni scorsi.

La rivista di Gossip, infatti, ha informato i fan che la cantante è stata sottoposta ad un delicato intervento lunedì 23 settembre in una clinica di Bologna: al capezzale della 35enne, c'erano i genitori (inizialmente tenuti all'oscuro di tutto) e pochi amici stretti. La persona che sostiene di aver lavorato al fianco della "Brown" in un negozio pugliese prima dell'esordio ad Amici, ha anche raccontato che ora la stessa si appresta ad affrontare almeno un mese di convalescenza nella sua terra d'origine, il Salento.

A ridimensionare le notizie che tutti i siti hanno riportato in queste ore sullo stato di salute della cantautrice, è stato il suo ufficio stampa con un comunicato molto chiaro. "Le uniche fonti attendibili riguardanti Emma, sono sui suoi canali ufficiali. Tutte le news che stanno circolando sui media in questi giorni su ipotetiche cartelle mediche, radiografie e sulla convalescenza dell'artista, sono infondate e basate su supposizioni".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Amici Di Maria

Insomma, chi lavora al fianco della Marrone ci ha tenuto a ridimensionare quanto si è detto e scritto di recente sulla salute della vincitrice di Amici, la quale non si è ancora esposta per spiegare chiaramente quale malattia ha scoperto di avere e come ha deciso di combatterla.

Emma rassicura i fan: 'Torno presto da voi'

Che Emma si sia realmente sottoposta ad un intervento per rimuovere un tumore all'utero che si dice l'abbia colpita per la terza volta in dieci anni (la prima nel 2008, quando ancora non era famosa), non è certo: la precisazione che ha fatto oggi il suo ufficio stampa, infatti, smentisce parzialmente quanto hanno riportato "Di Più" e vari siti sull'operazione che ha subito la "Brown".

La persona che è stata intervistata dalla rivista di gossip, inoltre, ha raccontato che la cantante potrà avere dei figli nonostante questi problemi di salute: pare che la Marrone, circa un anno fa, abbia congelato il suo tessuto ovarico per avere la certezza di poter avere dei bambini in futuro.

Le uniche notizie certe che si hanno sulla vincitrice di Amici, dunque, sono quelle che ha dato lei stessa tramite i social network: un paio di giorni fa, ad esempio, la pugliese ha pubblicato su Instagram la foto del braccialetto che ha indossato in ospedale negli ultimi giorni e che ha tolto poco prima di tornare a casa.

"È andata, anche se è stata dura. Finalmente piango di gioia. Il tempo di recuperare le forze e torno da voi", ha scritto la salentina sotto al post che ha raccolto più di 800mila "mi piace" in pochi giorni.