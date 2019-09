Emma Marrone perde le staffe sui social e si scaglia duramente contro un fan che, ormai da diversi giorni, la perseguita su Instagram, postando costantemente dei commenti denigratori verso il lavoro della cantante e quello della sua casa discografica. Dopo l'ennesimo commento al vetriolo, ecco che l'artista salentina ha scelto di replicare per le rime e lo ha fatto rispondendo in maniera diretta a questa persona, alla quale ha augurato di riuscire sempre nelle cose che farà nel corso della sua vita.

L'attacco di un fan contro Emma Marrone e lei sbotta su Instagram: 'Denigri il mio lavoro'

Tutto è partito dopo che questo follower, che ormai da tempo posta commenti poco carini riguardanti il lavoro della cantante, ha scritto a commento di un suo post: ''Tu meriti di più di questo.

Potresti cambiare staff al termine del decennale''. Un commento che ha scatenato subito la reazione piccata da parte della cantante salentina, che questa volta non è rimasta in silenzio e ha risposto per le rime ad Emanuele. Per prima cosa Emma ha voluto sottolineare che ormai erano svariati giorni che questa persona postava dei commenti poco carini nei suoi confronti e verso i membri del suo staff, tendendo principalmente a denigrare il lavoro che stavano facendo.

Non è mancata la frecciatina al vetriolo della Marrone, la quale ha precisato di non aver mai incontrato questo Emanuele tra i corridoi di una casa discografica, ma purtroppo da casa tutti sanno fare tutto. ''Ti auguro di riuscire nelle tue cose'', ha proseguito Emma, augurandogli poi di non avere mai a che fare con persone presuntuose e saccenti. ''Ti auguro che il tuo lavoro venga sempre rispettato'', ha proseguito la cantante decisamente stizzita da queste critiche che le sono state mosse per l'ennesima volta sui social.

Anche in passato Emma fu al centro di polemiche scatenate dai suoi stessi fan

Tuttavia questa non è la prima volta che Emma si trova ad affrontare una situazione del genere. Già lo scorso anno la cantante lanciata dalla scuola di Amici di Maria De Filippi si era ritrovata al centro di un'altra polemica aizzata sempre da un suo fan, il quale sui social aveva denunciato la scarsa disponibilità di Emma nei confronti dei suoi ammiratori.

Nello specifico, questo fan non aveva gradito il fatto che la cantante non si fosse concessa per una foto ricordo e anche in quel caso la reazione della Marrone non si fece attendere. Pochi giorni dopo la polemica scoppiata in rete, Emma rispose postando gli scatti che in passato aveva fatto con questo fan, mettendo così a tacere le sue accuse riguardanti una scarsa disponibilità nei confronti dei sostenitori.