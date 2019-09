La notizia della malattia di Emma Marrone, costretta ad allontanarsi dalla musica per curarsi, ha scatenato dure discussioni nei social network, tirando in ballo anche le critiche che lei in passato aveva rivolto a Matteo Salvini. Gli immancabili haters hanno approfittato della novità sulle condizioni di salute per attaccare l'ex concorrente di Amici, non trovando però il sostegno del leader della Lega.

Al contrario, in una recente intervista a SkyTg24, l'ex Ministro dell'Interno ha preso le distanze da coloro che si sono detti felici per i problemi della Marrone, facendole anche i migliori auguri di pronta guarigione. Nel frattempo, continuano a rimbalzare indiscrezioni non confermate sulla malattia che ha colpito la cantante. E proprio questo argomento, è stato dibattuto al Tg1, dando vita ad un grossolano errore.

La solidarietà di Matteo Salvini a Emma Marrone

Matteo Salvini si è allontanato dagli attacchi che gli haters, tra i quali alcuni suoi sostenitori (o presunti tali), hanno rivolto ad Emma Marrone dopo l'annuncio della sua malattia. Il leader della Lega ha preferito non chiamare in causa il botta e risposta avuto con la cantante in passato, quando era stato duramente attaccato sul web e durante i concerti, rivolgendo un pensiero di solidarietà per il momento difficile.

Ai microfoni di SkyTg24, ha chiarito di non avere nulla contro l'artista pugliese e di gradire persino le sue canzoni, confermando di voler tenere separati il mondo della musica e della politica. Ha poi precisato: "Andrei ad un suo concerto, a prescindere dalle idee. Anzi, le faccio un grosso in bocca al lupo. Le manderò un mazzo di fiori". Qualche giorno fa sono scesi in difesa di Emma contro gli haters anche altri volti noti tra i quali Laura Pausini e Gabriele Muccino.

Le dichiarazioni del Tg1

Ma di cosa soffre Emma Marrone? L'interrogativo è inevitabile dopo l'annuncio del'allontanamento dal mondo della musica per sottoporsi alle cure. La cantante, però, non ha mai spiegato in maniera chiara quale sia la sua malattia, motivo per cui quanto accaduto ieri 24 settembre al Tg1 ha sorpreso i fan più attenti. In quello che è apparso come un vero scivolone mediatico, vista la mancanza di notizie ufficiali, si è parlato di tumore alle ovaie e di buone possibilità di guarigione da parte della cantante.

A tal proposito, Francesco Cognetti, direttore del Dipartimento Oncologico dell’Istituto Nazionale Regina Elena, ha espresso i suoi migliori auguri ad Emma e ha chiarito: "Sappiamo dalle notizie che sono state diffuse che è affetta fortunatamente da una neoplasia abbastanza sensibile ai trattamenti medici in cui anche la chirurgia può giocare un ruolo fondamentale".