Emma Marrone torna nuovamente sui social a distanza di una settimana dall'annuncio del suo ritiro per un po' di tempo dalla scena musicale. La scorsa settimana, infatti, la cantante salentina aveva fatto preoccupare tantissimo tutti i suoi fan, rivelando sui social che per un periodo di tempo avrebbe dovuto assentarsi dalle scene per curare un problema di salute. Immediata la reazione dei fan, preoccupati per lo stato di salute di Emma, la quale confessò di dover chiudere un conto in sospeso con il suo passato.

Oggi Emma è tornata nuovamente su Instagram e lo ha fatto postando una foto del braccialetto post operazione, rassicurando i fan e dicendo loro che tutto è andato per il verso giusto.

L'annuncio di Emma Marrone post operazione: 'È stata dura'

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Emma Marrone ha scelto di condividere con i suoi milioni di follower che la seguono su Instagram uno scatto significativo.

Quello del braccialetto che viene messo prima di entrare nella sala operatoria e questo significa che la cantante è stata operata e che tutto è andato nel verso giusto. La stessa Emma, infatti, ha scritto che ha potuto finalmente togliere quel braccialetto con su scritto il suo nome, cognome e data di nascita.

"È stata dura ma è andata", ha scritto la Marrone la quale ha aggiunto che a questo punto ha bisogno del tempo necessario per poter recuperare tutte le forze, ma non vede già l'ora di ritornare di nuovo sul palco da tutti i suoi fan che la sostengono e la supportano sempre con tanto affetto.

La cantante ha così ringraziato tutte le persone che sono state al suo fianco in queste settimane e che l'hanno sostenuta con messaggi d'affetto. "Ringrazioper tutto l'amore che ho ricevuto", ha scritto la Marrone sui social la quale poi ha voluto mandare un messaggio d'affetto anche a tutte le persone che stanno ancora lottando.

L'appello di Emma a chi sta lottando ancora: 'Tenete duro, io sono con voi'

Emma ha mandato un bacio fortissimo a tutte queste persone che ancora non possono smettere di combattere e lottare.

"Tenete duro, io sono con voi", ha chiosato la cantante che in questo momento ha bisogno di tranquillità e serenità per potersi rimettere completamente in sesto e tornate così dai suoi fan.

Tantissimi i messaggi d'affetto che hanno inondato il nuovo post Instagram che la cantante salentina ha postato con i suoi sostenitori. In moltissimi le hanno fatto gli auguri per l'ennesima battaglia vinta, altri dicono che non avevano dubbi sull'esito positivo dell'operazione e adesso non vedono l'ora di poter ascoltare i brani del suo nuovo album di inediti, anticipato dal singolo 'Io sono bella', scritto da Vasco Rossi.