La vita privata di Taylor Mega, non smette di far discutere: da quando il settimanale "Nuovo" ha reso pubbliche le foto dei baci che l'influencer si è scambiata con una ragazza per strada, sui social network sta succedendo di tutto. Se la diretta interessata si è mostrata piuttosto scioccata dal clamore che hanno suscitato questi scatti, Erica Piamonte del Grande Fratello ha usato Instagram per sfogare tutta la rabbia che stava provando dopo aver visto la persona con la quale ha trascorso l'intera estate vicina ad un'altra.

Taylor bacia una donna e su IG dice: 'Non volevo si sapesse'

Il direttore Riccardo Signoretti l'aveva anticipato in una recente puntata di Pomeriggio 5: "il settimanale Nuovo pubblicherà le foto dei baci che Taylor Mega si è data con una persona per strada a Milano". Da quando la rivista di Gossip ha mostrato le immagini in cui si vede l'influencer amoreggiare con una ragazza, che si dice sia Giorgia Caldarulo di Uomini e Donne, sul web non si parla d'altro.

La protagonista di questi scatti, è intervenuta su Instagram per commentare timidamente lo scoop che la riguarda: "È un tema delicato.

Io posso dire che mi sto frequentando con una persona, ma non avrei voluto che si sapesse perché la mia famiglia non era al corrente di questo mio lato". L'imprenditrice, inoltre, si è detta molto dispiaciuta del fatto che qualcuno avrebbe sofferto molto nel vederla tra le braccia di un'altra donna, ma non ha fatto nessun nome.

La Piamonte furiosa con Taylor sui social

A svelare l'identità della persona che la Mega non avrebbe mai voluto far stare male, è stata la diretta interessata con un paio di Stories che sono apparse sul suo profilo Instagram.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Grande Fratello

Si tratta di Erica Piamonte, l'ex concorrente del Grande Fratello, che nei mesi scorsi è stata una presenza costante nella vita della bionda influencer: le due, infatti, hanno condiviso viaggi, vacanze ed esperienze di lavoro da quando è finito il reality Mediaset (dove si sono incontrate per la prima volta) fino a pochi giorni fa.

"Sto di m... Ma non ti fai schifo? Non ti vergogni?", ha tuonato la toscana nello sfogo che tutti i siti di gossip stanno riportando nelle ultime ore.

L'ex gieffina, inoltre, ha precisato che lei e Taylor non erano soltanto amiche come hanno voluto far credere: "Stavamo insieme, ma non si poteva dire perché i tuoi genitori non gradivano".

La ragazza si è scagliata contro l'imprenditrice soprattutto per le foto apparse su Nuovo, nelle quali la si vede baciare una persona che Erica sostiene di non aver mai visto prima. La Piamonte, infine, ha fatto sapere che la sera precedente all'uscita dello scoop, la Mega le diceva che sentiva la sua mancanza: "Ti dovresti sotterrare".