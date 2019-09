Manuel Galiano e Klaudia Poznanska sono tornati prepotentemente al centro del Gossip. I due ex protagonisti di Uomini e donne hanno mostrato di avere un certo feeling. Manuel si è fatto conoscere al pubblico del piccolo schermo per aver corteggiato Giulia Cavaglià e aver iniziato una frequentazione lontano dai riflettori. Una volta usciti dal programma la relazione tra i due però è naufragata in breve tempo.

Klaudia invece, è stata la non scelta di Andrea Zelletta. Visto l'epilogo dei due i telespettatori si aspettavano di vedere i due giovani sul trono più ambito d'Italia, ma la cosa non è avvenuta.

In questi giorni il gossip sta impazzando su Manuel e Klaudia, alcuni sono convinti che tra i due ex corteggiatori vi sia del tenero. Ad alimentare i pettegolezzi ci hanno pensato degli indizi sui social.

La Poznanska su Instagram ha scritto a Galiano: "Quanto ti manco da uno a dieci?" Il giovane senza pensarci più di tanto ha risposto: "Diesci":

Al momento se tra i due vi sia qualcosa di speciale non è dato saperlo. Non è escluso che Manuel e Klaudia essendo corteggiatori nello stesso periodo, non abbiano instaurato un buon rapporto di amicizia. Se tra i due c'è in atto un flirt oppure è semplice amicizia, solo il tempo potrà dircelo.

Manuel snobba il libro della De Lellis

Manuel Galiano attraverso i social ha lanciato una vera e propria frecciatina a Giulia De Lellis. Il giovane ha deciso di interagire con i suoi fan. Ad un utente che le ha chiesto se aveva letto il libro dell'ex fidanzata di Andrea Damante, il Galiano senza mezzi termini ha detto: "Nemmeno se mi dessero dei soldi". La risposta del giovane ha spiazzato tutti, in quanto è risuonata come un affronto alla web influencer.

Siamo certi che Manuel sia consapevole di essersi esposto alle critiche: in molti casi infatti, le fan di Giulia De Lellis hanno mostrato di essere molto agguerrite. Non è detto che anche la diretta interessata non decida di rispondere all'ex corteggiatore.

Mara Venier: 'Giulia De Lellis? Non so chi sia'

Mara Venier in queste ore ha spiazzato. Intervistata da La Repubblica, la simpatica conduttrice di Domenica In ha ammesso di aver invitato nel suo salotto Giulia De Lellis ma di non aver capito esattamente chi sia.

La zia Mara con molta sincerità, caratteristica per la quale è particolarmente amata dal suo pubblico, ha confidato di aver ospitato l'ex corteggiatrice a Domenica In perché è molto conosciuta dai giovani. Inoltre, l'avrebbe invitata perché il suo libro ha raggiunto vendite record in poco tempo. Infine, la Venier ha lanciato la stoccata a Giulia: "Adesso che l'ho intervistata ho capito chi è? Boh, sa che mica l'ho capito".