Dopo mesi di Gossip e mezze smentite, Eleonora Rocchini ha informato i fan degli sviluppi che ha avuto la sua storia d'amore con Oscar Branzani. Con un lungo messaggio che è apparso sul suo profilo Instagram, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha confermato la rottura con il napoletano che, secondo il parere di molti, l'avrebbe ripetutamente tradita negli ultimi anni.

Eleonora rompe con Oscar: la conferma sui social

Sono parole molto forti quelle che ha usato Eleonora Rocchini su Instagram per dare la notizia che i suoi tanti fan forse non avrebbero mai voluto sentire: dopo più di tre anni, è finita la storia d'amore tra la toscana e Oscar Branzani.

Il lungo periodo di crisi che ha vissuto la coppia nata a Uomini e Donne, dunque, non è stato superato: dopo aver trascorso un'intera estate distanti, i due ragazzi hanno deciso di dirsi addio per motivi ancora sconosciuti.

Se gli ammiratori degli ex protagonisti del dating-show si dicono certi del fatto che il napoletano ha ripetutamente tradito la fidanzata, quest'ultima ha preferito non rendere pubbliche (almeno per il momento) le ragioni che hanno portato a questa dolorosa rottura.

Nelle Stories dell'ex corteggiatrice, dunque, poche ore fa è apparso il seguente "comunicato": "Sono felice e fiera di non aver mai calpestato nessuno. Sono contenta di aver provato tante volte a non perdere le cose che amavo fino a perdere le energie. Forse avrei dovuto fermarmi prima, ma sono contenta così".

Lo sfogo di Eleonora è proseguito con un lungo elenco di qualità che apprezza di sé stessa e del suo carattere non sempre compreso da tutti.

"Io la guerra non la faccio, tu fai ciò che vuoi, di me e dei ricordi", ha aggiunto la giovane.

Tre anni di love story al capolinea

Dopo aver ringraziato tutte le persone che sono entrate di recente nella sua vita e le hanno lasciato qualcosa, Eleonora ha scritto una frase che riassume tutto quello che è successo con Oscar da quando sono entrati in crisi.

"Ad oggi, la mia strada continua da sola", ha fatto sapere la Rocchini su Instagram nella tarda mattinata di oggi, domenica 15 settembre.

Sebbene la ragazza non l'abbia detto palesemente, è piuttosto chiaro che queste ultime parole sono riferite alla sua chiacchierata situazione sentimentale: sono mesi, infatti, che i fan insistono nel voler sapere cosa è accaduto tra lei e Branzani, perché si sono allontanati e come mai non si sono visti per tutta l'estate.

Dopo aver riflettuto a lungo sulla notizia da dare a chi si è affezionato alla sua storia d'amore vedendola nascere negli studi di Uomini e Donne, oggi Eleonora ha usato i social network per confermare a suo modo che l'idillio durato oltre 3 anni con Oscar si è spezzato e lei preferisce ricominciare da sé stessa.