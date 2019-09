Dopo un momento di crisi Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono tornati insieme. Ad annunciare il ritorno di fiamma con la modella è stato direttamente il cantante del duo Benji e Fede, tramite il suo account social.

Circa un mese e mezzo fa l'ex Madre Natura aveva annunciato a sorpresa l'addio a Federico. La notizia aveva colto di sorpresa tutti i fan, poiché i due non avevano mai mostrato di vivere un momento di crisi.

La stessa Paola attraverso il suo profilo Instagram, aveva dichiarato di aver subito delle mancanze di rispetto talmente grandi, a cui non poteva far finta di nulla. A quel punto le voci dei rumors avevano cominciato ad ipotizzare ad un presunto tradimento da parte del Rossi, ma non ha mai trovato la conferma dei diretti interessati.

Dopo un periodo di silenzio, Federico e la modella hanno ripreso a frequentarsi ma non avevano mai parlato di ritorno di fiamma.

I due nell'ultimo periodo avevano cominciato a postare delle foto sul web, in cui si capiva benissimo che si trovavano nello stesso posto.

Nelle scorse i fan della coppia sono tornati a sorridere, grazie ad una dedica romantica del cantante rivolta alla sua lei: "Se sei le stelle, io sono la Nasa prima di tornare a casa. Ti verrò a cercare". Le parole pronunciate dall'artista non lasciano alcun spazio all'immaginazione, se non al ritorno di fiamma.

Intanto, alcuni fan della coppia si stanno chiedendo se la dedica del giovane sia una delle canzoni contenute nel nuovo album del duo Benji e Fede. Per risolvere quest'ultimo quesito bisognerà attendere il prossimo 18 ottobre, data fissata per l'uscita di Good Vibes.

Paola dimentica Andrea Damante

Nulla da fare per Andrea Damante, Paola Di Benedetto ha scelto di tornare insieme al suo Federico. La modella vicentina dopo l'addio a Rossi, si era dedicata un periodo di vacanza con le amiche.

Nel mezzo della calda estate la Di Benedetto era stata beccata in più occasioni con Andrea Damante. A quanto pare i due dopo essere stati immortalati in atteggiamenti complici ad un concerto a Ibiza, si erano regalati una breve vacanza in Versilia. Anche se le voci dei rumors davano per un certo un flirt tra i due, né Paola né Andrea avevano mai confermato il pettegolezzo su di loro. Mentre l'ex Madre Natura ha ritrovato il sorriso, la situazione sentimentale del Dama, sembra essere ancora molto tormentata.

Il deejay veronese si trova ancora alle prese con dei botta e risposta al vetriolo con la sua ex fidanzata. Come molti sanno Giulia De Lellis ha scritto un libro che parla dei tradimenti subiti da Damante. Quest'ultimo avrebbe etichettato l'opera come una cosa trash piena di fesserie, scritta solamente per una questione di business.