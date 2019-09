Il ritorno di fiamma era stato anticipato nei giorni scorsi da Barbara D'Urso nel corso di Pomeriggio 5. Francesca De André e Giorgio Tambellini hanno confermato di essere tornati insieme nel corso dell'altro talk show della conduttrice televisiva, Domenica Live. Nel corso dell'intervista la vulcanica opinionista ha spiazzato tutti ed ha rivelato di essere stata "tradita dalla sorella", Fabrizia, sulla questione dell'infedeltà del trentacinquenne toscano.

“Con quella ragazza c'è stato soltanto un bacio, le cose non stanno come hanno voluto raccontare”. In particolare la genovese ha fatto riferimento al discusso vocale in cui Giorgio avrebbe raccontato nei dettagli cosa era accaduto con la presunta amante. “Non esiste questo vocale, l'unico che c'è è quello con la voce di Alessandra”.

La ventinovenne ha accusato Fabrizia di aver ordito un complotto con la complicità di Biagio D'Anelli perché non provava particolare simpatia per Tambellini.

“Gli piaceva il quadretto con Gennaro e quando è entrata in casa mi ha detto perché non ti metti con lui”. L'ex gieffina ha ribadito di aver chiuso con Lillio per questioni di incompatibilità. “Ha dei lati infantili, mi ha fatto delle sceneggiate ed è anche noioso”.

'Fabrizia non nutriva simpatia per Giorgio e si è messa d'accordo con Biagio D'Anelli'

Francesca De André ha raccontato a Domenica Live i motivi che l'hanno portata a fare marcia indietro di su Giorgio Tambellini.

La genovese aveva interrotto la love story con quest'ultimo dopo un burrascoso confronto nella casa del GF 16. La nipote di Faber ha affermato di aver approfondito la questione una volta interrotto il rapporto con Gennaro Lillio e di aver scoperto che le cose non stavano come le era stato prospettato all'interno della casa più spiata dagli italiani. “Fabrizia ed Alessandra si sono rimangiate tutto”.

Nel mirino della vulcanica opinionista anche l'ex gieffino Biagio D'Anelli accusato di aver fatto finto, con la sorella, di aver ascoltato un vocale di Tambellini.

"Giorgio li sta querelando e con mia sorella ora non parlo più". Nel corso dell'intervista la De André non ha trattenuto le lacrime ed ha spiegato di aver sofferto molto quando le è stato fatto credere che il fidanzato l'avesse tradita. "Ed è per questo che fatico a perdonare Fabrizia".

Francesca De André in lacrime a Domenica Live, l'affondo contro Gennaro Lillio

La ventinovenne ha riservato parole di fuoco anche a Gennaro Lillio con il quale ha vissuto una breve relazione dopo l'esperienza al GF 16: "L'ho lasciato perché siamo di due pianeti diversi". Francesca De André ha spiegato di aver litigato spesso con il napoletano perché non voleva che si confrontasse con Tambellini. "Una volta in hotel mi ha scaraventata dall'altra parte della stanza" - ha dichiarato la genovese che ha poi riferito di una furiosa litigata con il modello perché non comprendeva il suo stato d'animo.

Chiuso il capitolo Lillio la genovese ha dato l'opportunità a Giorgio di avere un chiarimento. "Ha continuato a cercarmi per mesi e quando gli ho risposto ha preso subito l'auto ed è venuto da me". Tra i due è scoppiata nuovamente la passione con la De André che ha sottolineato che ora sono più uniti di prima.