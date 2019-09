Sono passati poco meno di 7 giorni da quando tutto il web ha cominciato a parlare della rottura mediatica tra Antonella Fiordelisi e francesco chiofalo. Dopo aver scoperto di essere stata tradita, la ragazza ha mollato il fidanzato ed è tornata a Salerno: è nella città campana che "Lenticchio" si è recato per provare a riconquistare la sua bella, ma nessuno tentativo è risultato efficace.

Chiofalo prova a riavvicinarsi ad Antonella ma fallisce

L'addio tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi continua a tenere banco sui social network e sui siti di Gossip.

Il romano, dopo aver chiesto all'ex fidanzata un incontro tramite Instagram, ha deciso di agire ed è partito alla volta di Salerno.

Ad informare i curiosi del viaggio che ha fatto nella città campana per provare a riconquistare la sua bella, è stato lo stesso "Lenticchio": mentre rientrava nella Capitale, il ragazzo ha pubblicato una Stories con la quale ha fatto sapere che nulla è cambiato.

"Torno a Roma dopo tre giorni a Salerno, niente di risolto", ha scritto il personal trainer sul web nella tarda mattinata di lunedì 2 settembre.

Sebbene abbia soggiornato nella città dell'ex compagna per tutto il weekend, Francesco non è riuscito ad ottenere un faccia a faccia chiarificatore con lei: è stata la Fiordelisi, infatti, a precisare di non voler avere più niente a che fare con i bugiardi come lui, in un messaggio che è apparso sul suo account IG.

La pubblicità all'hotel che fa mormorare la rete

Prima di tornare a casa senza aver avuto la possibilità di rivedere la sua amata Antonella, Chiofalo ha trovato il tempo di pubblicare alcuni video su Instagram del posto nel quale ha soggiornato nei giorni scorsi.

"Ringrazio la struttura per l'ospitalità in questi giorni difficili", ha scritto Francesco in alcune Stories dove è taggato a caratteri cubitali l'albergo di lusso che lo ha accolto in questa breve trasferta a Salerno.

Il fatto che il romano abbia sponsorizzato l'hotel nel quale ha dormito questo weekend, ha portato tanti a pensare che dietro a tutta questa storia ci siano principalmente finalità economiche.

Il parere che hanno condiviso molti, infatti, è che una persona che sta soffrendo per amore, non pensa a pubblicizzare un albergo se il suo vero scopo è quello di riconquistare la compagna perduta.

Anche i video con i quali la Fiordelisi e Chiofalo hanno annunciato di essersi lasciati (quelli nei quali piangevano disperatamente e lei usava il filtro Instagram "Lisa and Lena"), hanno fatto storcere il naso a molti utenti della rete: la scelta di entrambi di usare i social network in un momento così delicato della loro vita privata, non è stata apprezzata quasi da nessuno.