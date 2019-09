Sebbene siano passate un paio di settimane da quando si sono lasciati, Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi continuano a campeggiare su molti siti di Gossip per i loro botta e risposta a distanza. Se l'ex volto di Temptation Island sembra lasciare aperto qualche spiraglio al romano, quest'ultimo ha deciso di passare all'attacco: ieri sera è stato avvistato alla stazione di Salerno con un grande mazzo di rose, quasi sicuramente destinato alla fidanzato perduta.

Chiofalo insiste con la Fiordelisi: nuova 'trasferta' a Salerno

La storia d'amore tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, potrebbe non essere chiusa per sempre: se il ragazzo non intende rassegnarsi all'idea che la napoletana non vuole perdonarlo, quest'ultima comincia a lanciare segnali di pace all'ex.

A qualche settimana dall'annuncio della rottura tra i due (con dei video nei quali entrambi piangevano disperatamente su Instagram), i siti di gossip raccontano di un timido riavvicinamento che ci sarebbe in corso proprio in queste ore nella città d'origine di lei.

"Lenticchio", infatti, è stato visto da alcuni curiosi alla stazione di Salerno con una valigia e un vistoso mazzo di rose rosse. Situazione confermata anche da un video pubblicato sul profilo Instagram di GossipNewsItalia. Come aveva preannunciato qualche giorno fa sui social network, il romano è tornato all'attacco e l'ha fatto raggiungendo la sua bella per la seconda volta in poco tempo.

La prima trasferta che ha fatto a Salerno l'ex protagonista di Temptation Island, infatti, non è andata a buon fine: sebbene abbia chiesto per circa 3 giorni un incontro con Antonella, Francesco è rientrato a Roma con l'amaro in bocca e soprattutto senza aver avuto la possibilità anche solo di parlare con la giovane.

Antonella annulla l'intervista in radio e il gossip si accende

Un altro indizio che potrebbe confermare il riavvicinamento in corso tra Chiofalo e la Fiordelisi, è quello che ha diffuso il blog "Vicolo delle News" nelle scorse ore. Proprio mentre il suo ex Francesco arrivava a Salerno con un omaggio floreale per lei (il video del romano in stazione sta facendo il giro della rete), Antonella sarebbe dovuta essere ospite di un noto programma radiofonico per confermare la rottura definitiva con "Lenticchio".

Come si legge sul web, però, la napoletana ha annullato all'ultimo momento quest'intervista per motivi che non sono ancora stati resi noti. Il pensiero che hanno tanti, dunque, è che i due ragazzi possano prepararsi ad annunciare un clamoroso ritorno di fiamma.

Dopo un'iniziale freddezza, infatti, negli ultimi giorni la bella influencer è apparsa più tranquilla e soprattutto predisposta ad un confronto con l'ex, cosa che prima aveva sempre rifiutato con fermezza.