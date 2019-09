Non c'è pace per Francesco Chiofalo, il quale continua ad essere al centro del gossip. Dopo l'addio da parte della sua fidanzata Antonella, andata via di casa per aver scoperto un tradimento del ragazzo, in queste ore è tornata a parlare la sua ex storica Selvaggia Roma. In un'intervista rilasciata al settimanale 'Nuovo Tv', Selvaggia ha accusato Francesco di aver mentito addirittura sulla sua malattia, che venne annunciata sui social dal diretto interessato attraverso una serie di stories che all'epoca spiazzarono il pubblico e i tanti fan che lo seguono.

I gravi sospetti di Selvaggia Roma nei confronti dell'ex Francesco Chiofalo e del tumore

Nel dettaglio, infatti, nel corso dell'intervista concessa al settimanale Nuovo Tv, Selvaggia ha rivelato che Francesco sarebbe arrivato a lucrare anche sul tumore stesso che lo aveva colpito e che ha mentito sia sulla durata dell'operazione ma anche sulla gravità stessa della situazione.

E la ragazza sembrerebbe proprio non accettare questo modo di fare di Chiofalo, che lei ha definito irrispettoso nei confronti di tutte quelle persone che sono morte per davvero per la malattia di cui ha parlato Francesco.

Insomma delle accuse decisamente molto pesanti quelle che Selvaggia ha mosso nei confronti del suo ex uomo, con il quale evidentemente non è rimasta in buoni rapporti.

Va detto, però, che già in passato la bella Selvaggia non era stata molto tenera nei confronti di Francesco sul tema della malattia. All'epoca dei fatti, quando l'ex volto di Temptation Island, parlò del suo male sui social, Selvaggia aveva mosso dei sospetti nei confronti del suo ex, alludendo al fatto che avesse fatto 'business' su una vicenda e un caso così delicato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island

'Mi ha messo le mani addosso', disse Selvaggia parlando di Chiofalo

E quando Francesco, sui social, lanciò una frecciatina a Selvaggia per non avergli mandato neppure un messaggio dopo il suo annuncio, la ragazza rispose dicendo che lui avrebbe dovuto sotterrarsi con la testa sotto la sabbia e vergognarsi per quello che stava facendo.

Come se non bastasse, qualche settimana fa, quando venne fuori la notizia del tradimento di Chiofalo ai danni della sua fidanzata Antonella Fiordelisi, Selvaggia tornò alla ribalta con una serie di dichiarazioni molto forti sul suo ex uomo.

La ragazza lo descrisse come un uomo violento che diverse volte aveva usato anche le mani nei suoi confronti e quindi si era rivelato una persona tutt'altro che un galantuomo. Come reagirà a questo punto Francesco dopo le varie insinuazioni fatte dall'ex fidanzata con cui partecipò a Temptation Island? Lo scopriremo nelle prossime ore.