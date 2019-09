Gemma Galgani, la celebre dama protagonista del parterre femminile del dating show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne Over, è tornata a parlare del suo ex compagno, Giorgio Manetti, nel corso di una recente intervista al magazine dedicato interamente al programma. Dopo aver incassato una serie di delusioni amorose, tra le quali anche quelle di Rocco Fredella e Stefano Pastore, Gemma si è concessa delle vacanze all'insegna dell'amicizia e del relax.

L'amicizia con Ida e la rivalità con Tina Cipollari

Come dichiarato dalla dama, a Ferragosto ha passato dei giorni al lago in compagnia dell'altra protagonista del parterre femminile di Uomini e Donne, Ida Platano, che sembra trasmettere alla torinese tanta allegria, amore e serenità.

Nel corso dell'intervista rilasciata al settimanale Uomini e Donne magazine, Gemma parla anche della profonda gratitudine verso i cavalieri che si mettono in gioco per conoscerla.

In Gemma alberga sempre la speranza, infatti, di fare un incontro speciale, così come è avvenuto negli anni precedenti.

Sul rapporto con la Cipollari, la Galgani non ha dubbi nel dire che ci sono degli aspetti caratteriali reciproci insopportabili, quindi aggiunge che lei ha la lacrima facile e che si commuove spesso nel vedere il coronamento di una coppia conosciuta negli studi Elios, ma anche quando alcuni fatti ed episodi familiari altrui riportano alle sue vicissitudini personali.

Quando le viene chiesto chi avrebbe preferito non rivedere al Trono over, Gemma non ha dubbi e cita il nome di Barbara De Santi. La torinese poi ha tenuto ad elogiare la conduttrice del programma, Maria De Filippi, di cui apprezza la discrezione oltre che la riservatezza.

Nuova frecciatina a Giorgio Manetti

Nel corso dell'intervista poi la Galgani ha ricordato anche il suo celebre ex compagno, Giorgio Manetti, e del memorabile 4 settembre che ha sancito la conclusione della loro love story.

Ancora una volta la torinese tiene a precisare che la storia con Giorgio finì per la mancanza d'amore del cavaliere nei suoi confronti, facendo una similitudine con un dipinto senza colori, quindi impossibile da portare avanti se manca l'elemento essenziale.

Gemma nel mandare tanti auguri a Giorgio, lancia una frecciatina al vetriolo al fiorentino, perché sottolinea che mentre Giorgio è stata una persona importante per lei, per il cavaliere Gemma è soltanto un ricordo come tanti vissuti nella sua esistenza.

Reduce dall'esperienza di co-conduttrice insieme all'inluencer Giulia De Lellis del nuovo programma "Giortì", Gemma conclude l'intervista augurandosi di poter trovare presto un uomo leale, sincero, a cui non manchi la voglia di sognare e al contempo sia sempre presente nella sua vita.