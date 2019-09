La fine della relazione tra Gennaro Lillio e Francesca De André è stata una delle notizie di Gossip più chiacchierate dell'estate. Di recente il modello napoletano, raggiunto dal settimanale Lei, ha spiegato quali sono i motivi che hanno causato la rottura con la nipote dell'indimenticato Faber.

Ricordiamo che, fin da subito, durante il Grande Fratello Francesca e Gennaro hanno dimostrato di avere dei caratteri completamente contrapposti.

Entrambi, infatti, in diverse occasioni hanno avuto dei diverbi che sono scaturiti in veri e propri litigi. Per tutte queste ragioni, fin da subito i telespettatori hanno nutrito dei dubbi sul loro fidanzamento. Dello stesso avviso è sempre stata anche l'ex coinquilina Erica Piamonte, mentre l'unica che probabilmente ha creduto nella storia è stata Barbara D'Urso.

Dopo un periodo di silenzio, Gennaro Lillio ha voluto raccontare la sua verità a Lei, rivelando perché qualche settimana fa lui e la De André hanno deciso di lasciarsi.

Innanzitutto, il personal trainer partenopeo ha smentito di essere stato tradito da Francesca. "Siamo due persone con obiettivi diversi e abbiamo delle esigenze diverse", così il 27enne si è espresso sulla fine della relazione con la modella genovese. Inoltre ha aggiunto che, siccome si esprimono con dei linguaggi differenti, hanno preferito che ognuno andasse per la sua strada. Infine, con un pizzico di rammarico Lillio ha ammesso: "Non sono riuscito a colmare quelle differenze che erano emerse tra noi".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

L'ex concorrente del GF non ha spiegato se sarà ospite della nuova edizione di Pomeriggio 5 per chiarire quanto accaduto con Francesca De André alla presenza di Barbara D'Urso.

Gennaro è pronto a voltare pagina

Nel corso dell'intervista, Gennaro Lillio si è soffermato anche sugli ultimi gossip secondo cui sarebbe nuovamente fidanzato. Sull'argomento, il napoletano si è limitato a chiarire che, se dovesse arrivare la persona giusta, sarebbe ben lieto d'iniziare una nuova storia d'amore.

Allo stesso tempo ha ribadito di essere attualmente single e soprattutto di non essere alla ricerca dell'anima gemella: "Vivo la mia vita e se arrivano delle cose belle non me le lascio scappare".

Francesca De André avrebbe un nuovo corteggiatore

Gennaro Lillio, tra le pagine di Lei, ha lasciato intendere di non voler tornare sui suoi passi. Nel frattempo, sembra che ormai anche Francesca De André abbia deciso di archiviare una volta per tutte la love story avuta con il personal trainer campano.

Anzi, in questi ultimi giorni stanno circolando delle indiscrezioni secondo cui la showgirl ligure avrebbe già un nuovo corteggiatore. Per il momento non si conosce l'identità di questa persona che, però, secondo la rivista Oggi sarebbe un uomo particolarmente "focoso" e "benestante".

Sembra che quest'ignoto ammiratore sia rimasto particolarmente colpito non solo dalla bellezza della De André, ma anche dal suo carattere forte e deciso.

Al momento l'ex gieffina non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale su questa presunta liaison.