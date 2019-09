Lunedì 9 settembre è iniziata una nuova stagione di Pomeriggio 5 condotta da Barbara D’Urso. In occasione della prima puntata, la padrona di casa ha ospitato nel suo salotto Gennaro Lillio. Nelle scorse ore Gennaro è stato preso di mira da Giorgio Tambellini. L’imprenditore toscano attraverso una lettera pubblicata dalla rivista Di Più, ha chiesto pubblicamente perdono alla sua ex fidanzata.

Giorgio non solo ha ammesso il tradimento ai danni di Francesca De Andrè, ma le ha chiesto di tornare insieme.

Sulle pagine della rivista infatti, si legge: “Ti amo ancora e voglio gridarlo al mondo”. Tambellini ha riferito di aver reagito in quel modo perché geloso del rapporto instaurato al Grande Fratello tra Francesca e Gennaro.

Giorgio, prima di terminare la lettera, ha lanciato anche una frecciatina a Lillio. Il giovane ha dichiarato di non aver mai capito cosa ci facesse Francesca con un tipo come Gennaro, da lui definito noioso.

A tali affermazioni il diretto interessato ha deciso di rispondere.

Nel salotto di Barbara D’Urso, l’ex gieffino ha lanciato una vera e propria stoccata all’imprenditore: “Ogni mattina mi guardo allo specchio e sono felice della persona che sono, anche di essere noioso, ma almeno sono una persona sana”. Visto il botta e risposta tra i due ragazzi, non è escluso che nelle prossime puntate ci possa essere un confronto diretto fra i due.

Gennaro su Francesca: ‘Non mi pento di nulla’

Durante l’intervista concessa a Pomeriggio 5, Gennaro Lillio ha ribadito che la relazione con Francesca De Andrè è terminata a causa delle numerose incompatibilità caratteriali. Il giovane ha ammesso di aver sofferto molto per l’interruzione di questa liaison: “Non mi pento di nulla, io ho provato dei sentimenti veri. Su di lei ho qualche dubbio, ma le auguro il meglio”.

Per quanto riguarda i rapporti tra la De Andrè ed il padre Cristiano, Gennaro ha preferito non dire nulla. Nel frattempo in merito alle dichiarazioni del modello, la diretta interessata ha preferito scegliere la via del silenzio.

Francesca De Andrè: tra Gennaro e Giorgio sceglie un terzo uomo

Mentre Gennaro Lillio e Giorgio Tambellini si sono lanciati delle frecciatine a vicenda, Francesca De Andrè sembra aver scelto un terzo uomo.

Stando ad alcune indiscrezioni trapelate sul web, la bella genovese sarebbe corteggiata da un imprenditore benestante. Al momento l’identità del giovane non è stata svelata, ma si dice che sia rimasto colpito dalla bellezza e dal carattere forte della De Andrè. Chissà se l’opinionista deciderà di fare chiarezza proprio nel salotto di Barbara D’Urso, vista la grande amicizia tra le due donne.