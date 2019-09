Da quando Serena Enardu è tornata sul piccolo schermo per partecipare a Temptation Island Vip, il suo ex fidanzato spesso la prende di mira sul web. Questa volta Giovanni Conversano ha lanciato una nuova stoccata alla fidanzata di Pago a mezzo stampa.

La storia tra Serena e Giovanni in passato fece sognare tantissimi telespettatori di Uomini e Donne. Al termine dell'idillio d'amore i due non si sono lasciati affatto nel migliore dei modi, ed oggi la situazione è più visibile che mai. L'ex calciatore da quando è iniziato Temptation Island ha commentato puntata dopo puntata il comportamento tenuto dalla sua ex fidanzata.

Giovanni attacca nuovamente Serena Enardu

Questa volta Giovanni Conversano anziché intervenire tramite social, ha preferito rilasciare un'intervista a Cairo Editore. Il giovane ha affermato di non aver iniziato lui la diatriba con le sorelle Enardu, ma di essere stato tirato in ballo da loro. Giovanni si è detto convinto che Serena ed Elga, abbiano tirato fuori il suo nome per nascondere i comportamenti della Enardu a Temptation Island.

"Non ho bisogno di farmi pubblicità: oggi sono un uomo realizzato, ho una famiglia e tre aziende da portare avanti. Lei invece, non so di cosa viva", queste le parole utilizzate da Giovanni Conversano per commentare la vicenda. Infine, il compagno di Giada Pezzaioli non si è tirato indietro da lanciare l'ennesima frecciatina a Serena Enardu: "Dopo tutti questi anni, i nodi vengono finalmente al pettine."

Con quest'ultima affermazione Conversano ha lasciato intendere di essere stato accusato per anni di aver tradito Serena, quando in realtà lui si è sempre detto estraneo ai fatti. Poi ha chiuso l'argomento dicendo che oggi, è la Enardu che sta per tradire il suo fidanzato Pago nel docu-reality di Canale 5.

Serena e Pago: il commento di Miriana Trevisan

Le vicende di Serena Enardu e Pago a Tempation Island sono state commentate anche dall'ex moglie del cantautore. Miriana Trevisan, in un’intervista concessa a Novella2000, ha pronunciato delle parole al miele per il suo ex marito: "Pacifico è un uomo eccezionale". Sebbene il matrimonio tra Pago e Miriana sia terminato, i due sono rimasti in ottimi rapporti: complice anche il bene per Nicola, il figlio nato dalla loro unione.

La Trevisan ha dichiarato che in qualunque modo finirà il reality, il cantautore ha sempre dimostrato di essere un uomo maturo, quindi saprà affrontare ogni tipo di problema. La donna poi ha affermato che il suo ex marito, prima di partire per la Sardegna ha rassicurato il figlio. Per quanto riguarda il comportamento di Serena Enardu, l'ex ragazza di Non è la Rai non ha espresso nessun giudizio positivo o negativo, poiché Miriana ha dichiarato di non aver avuto mai modo di incontrare l'imprenditrice sarda.