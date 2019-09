Per Giulia De Lellis questo è un periodo estremamente importante dal punto di vista lavorativo. Tra qualche giorno, infatti, uscirà in tutte le librerie il suo primo libro dal titolo "Le corna stanno bene su tutto", dove l'ex volto di Uomini e donne ha parlato per la prima volta del tradimento perpetrato nei suoi confronti da Andrea Damante. Un libro confessione che sta portando Giulia in tutte le trasmissioni televisive Rai-Mediaset per delle interviste.

Un periodo decisamente faticoso per Giulia, la quale su Instagram ha rivelato che molto presto si prenderà un periodo tutto per sé in cui staccherà per un po' dal lavoro.

Lo sfogo di Giulia De Lellis su Instagram: 'Sono stanca, mi prenderò una pausa'

La De Lellis attraverso un post-sfogo pubblicato su Instagram ha confermato che questo è un periodo decisamente ricco di appuntamenti e di lavoro per lei, ma al tempo stesso non ha nascosto di essere molto stanca e affaticata.

Riguardando una foto che ha scelto di postare sui social, la De Lellis ha ricordato che quel giorno non stava affatto bene: aveva la febbre altissima, ma nonostante questo non ha gettato la spugna. Ha posato lo stesso per scattare le foto nonostante il suo sorriso fosse fiacco e non smagliante come quello cui sono abituati i suoi tantissimi fan.

"Non dormo da mesi nello stesso letto", ha aggiunto Giulia la quale ha rivelato che ogni giorno si trova in un posto diverso ed è sempre più lontana dai suoi affetti più cari, tra cui la famiglia e le sue adorate nipotine.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne

Situazione 'complicata' anche con il fidanzato Andrea Iannone: anche in questo caso fa molta fatica a trovare degli spazi e del tempo per passare del tempo sola con lui.

E così Giulia, pur essendo grata al suo lavoro e al successo che sta ottenendo in questi mesi, ha ammesso di sentirsi molto stanca e di volersi prendere un periodo tutto per sé. "Mi prenderò una pausa" ha dichiarato l'ex volto di Uomini e donne su Instagram, dove ha proseguito dicendo che sarà un periodo tutto suo e che "sarà meraviglioso".

Verissimo, la confessione di Giulia sui tradimenti di Andrea Damante

Ma i fan possono stare tranquilli, perché nonostante questo periodo di stop, Giulia li porterà comunque con sé e li renderà partecipi anche di questo momento tutto suo.

Intanto ieri pomeriggio, nel corso della chiacchierata a Verissimo, Giulia ha lanciato delle nuove frecciatine al suo ex fidanzato Andrea Damante, confermando di aver scoperto i suoi tradimenti sbirciando all'interno del suo pc dove ha trovato delle mail e foto compromettenti.

A quel punto Giulia ha reagito a 'modo suo' distruggendo la PlayStation e gli abiti dell'ex tronista di U&D.